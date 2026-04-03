Ρέτσος: «Μία νίκη στην πρεμιέρα θα μας δώσει ώθηση για τη συνέχεια»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας στόπερ ενόψει της πρεμιέρας των playoffs κόντρα στην ΑΕΚ στο «Καραϊσκάκης»
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική των playoffs και θέλει να ξεκινήσει με το δεξί στο μίνι πρωτάθλημα.
Ο Παναγιώτης Ρέτσος, αρχηγός των Πειραιωτών, μίλησε στην Cosmote TV και χαρακτήρισε την πρεμιέρα πολύ κρίσιμη, τονίζοντας ότι μία νίκη θα δώσει στην ομάδα του ψυχολογικό boost για τη συνέχεια.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ρέτσος:
Για τις «μάχες» στα play Offs: Ανυπομονούμε να ξεκινήσουν αυτοί οι αγώνες. Είναι το τελευταίο στάδιο της χρονιάς και το πιο σημαντικό.
Είμαστε έτοιμοι. Έχουν επιστρέψει όλα τα παιδιά από τις Εθνικές ομάδες και είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτούς τους αγώνες με μια πολύ καλή εμφάνιση και μια νίκη κόντρα στην ΑΕΚ.
Για το πόσο σημαντική είναι η πρεμιέρα: Κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο γιατί οι διαφορές στην βαθμολογία είναι πολύ μικρές. Από κει και πέρα θεωρώ πως ειδικά μέσα στο γήπεδο μας έχουμε το πλεονέκτημα.
Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε αυτή την εξάδα αγώνων με μία νίκη, κυρίως για ψυχολογικούς λόγους, γιατί φέτος στα ντέρμπι δεν τα έχουμε πάει τόσο καλά. Νομίζω το κρατάμε για το τέλος το καλό.
Για το που θα κριθεί: Δεν θα πω στο ποιος το θέλει περισσότερο γιατί και οι δύο ομάδες το θέλουν πολύ.
Πιστεύω θα κριθεί στο ποιος θα σκοράρει πρώτος και θα είναι πολύ σημαντικό για μας γιατί ξέρουμε πως όταν σκοράρουμε μπροστά στους φιλάθλους μας η ψυχολογία ανεβαίνει στα ύψη και μετά είμαστε σχεδόν ανίκητοι.
