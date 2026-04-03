«Νοσοκομείο» ο Παναθηναϊκός για το ματς με τον Προμηθέα στην Πάτρα: Εκτός Λεσόρ, Ναν και Όσμαν
Εκτός παραμένουν και οι Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ - Επέστρεψε ο Γκριγκόνις στο ρόστερ του Παναθηναϊκού για την Basket League
Ο Παναθηναϊκός έχει 7 παίκτες στα πιτς, τον καθέναν για διαφορετικό λόγο, με τον Μάριους Γκριγκόνις να μπαίνει στην λίστα των ξένων και να ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Προμηθέα (4/4. 18:15).
Ο Μάριους Γκριγκόνις επιστρέφει στο πρωτάθλημα, παίρνοντας την θέση του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ εκτός είναι επίσης και οι Τζέριαν Γκραντ, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.
Στην Αθήνα έμειναν και οι Ματίας Λεσόρ και Κέντρικ Ναν καθώς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αυριανή αναμέτρηση, λόγω της τιμωρίας τους από τον Αθλητικό ΔΙκαστή για τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι.
Ο Παναθηναϊκός, μετά την αλλαγή του Γκριγκόνις, που πήρε την θέση του Όσμαν, έχει μια ακόμη αλλαγή πριν τα ημιτελικά, ενώ με την προσθήκη του Λιθουανού, οι Πράσινοι θα έχουν 9 παίκτες διαθέσιμους για το ματς με τον Προμηθέα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
