Για 6η φορά στον τελικό του Κυπέλλου πόλο γυναικών ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη, βίντεο
Το Σάββατο στις 14:30 στο κολυμβητήριο τις Λάρισας θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός
Ολυμπιακός και Βουλιαγμένη έκαναν τη δουλειά στους ημιτελικούς του Final 4 του πόλο γυναικών που διεξάγεται στη Λάρισα.
Η ομάδα της Κικής Λιώση επικράτησε δύσκολα του Αλίμου με 14-10, ενώ η ομάδα του Ντόσκα είχε ευκολότερο έργο με 20-9 απέναντι στον ΠΑΟΚ.
Ο Oλυμπιακός έχει δώσει το «παρών» σε όλους τους τελικούς στα προηγούμενα οκτώ Final 4 και πάει για το 7ο Κύπελλο της ιστορίας του στο πόλο γυναικών.
Με τη Βουλιαγμένη συνθέτουν για 6η φορά το ζευγάρι του τελικού, με τον Ολυμπιακό να μετρά τέσσερις νίκες και τη Βουλιαγμένη μία.
Ο τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο το μεσημέρι στις 14:30.
Οι τελικοί του Κυπέλλου
2018 (Καρπενήσι): Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 14-11
2019 (Χίος): Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-8
2020 (Π. Φάληρο): Ολυμπιακός – Νηρέας Χαλανδρίου 16-4
2021 (Βουλιαγμένη): Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 11-8
2022 (Λάρισα): Ολυμπιακός – Γλυφάδα 14-7
2023 (Πάτρα): Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 11-6
2024 (Βουλιαγμένη): Εθνικός – Ολυμπιακός 13-11 (9-9 κ.αγ., 4-2 πέν.)
2025 (Βόλος): Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 12-10
