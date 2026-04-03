Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι από γήπεδο αμερικανικού ποδοσφαίρου σε court του τένις, βίντεο
Το γήπεδο χρησιμοποιείται κυρίως για αγώνες NFL, αλλά κάθε χρόνο τέτοια εποχή μεταμορφώνεται σε court, ενώ το καλοκαίρι του 2026 θα φιλοξενήσει ματς του Μουντιάλ

Το Miami Open διεξήχθη για μια ακόμη χρονιά με μεγάλη επιτυχία στην πρωτεύουσα της Φλόριντα με θριαμβευτές τον Γιανίκ Σίνερ σε επίπεδο ανδρών και την Αρίνα Σαμπαλένκα σε επίπεδο γυναικών. 

Το τουρνουά διεξάγεται εδώ και χρόνια στο «Hard Rock Stadium» σε ένα γήπεδο πολλαπλών χρήσεων το οποίο κατά κύριο λόγο προσφέρεται για αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου, μάλιστα εκεί είναι η έδρα του των Μαϊάμι Ντόλφινς του NFL

Το καλοκαίρι του 2024 είχε χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Κόπα Αμέρικα του 2024, ενώ το ερχόμενο καλοκαίρι θα φιλοξενήσει και αγώνες για το Μουντιάλ του 2026. 

Το προφίλ του Miami Open ανέβασε όλη την εντυπωσιακή διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο για να μετατραπεί από χλοοτάπητα για το NFL σε court για τένις. 

