ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την πρώτη αγωνιστική των playoffs της Super League την Κυριακή στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας

Δυσάρεστες εξελίξεις στο μέτωπο των τραυματιών δεν προέκυψαν στον ΠΑΟΚ.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ράζβαν Λουτσέσκου δεν υπολογίζει οριστικά για την πρεμιέρα των platyoffs με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, τους Ζίβκοβιτς, Κένι, Μεϊτέ.

Οι δύο τελευταίοι γυμνάστηκαν ατομικά και θα είναι έτοιμοι στη διακοπή του Πάσχα, ενώ το ίδιο θα επιδιώξει για το ντέρμπι με την ΑΕΚ την δεύτερη αγωνιστική και ο αρχηγός Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Δύο μέρες πριν την πρεμιέρα των Play Offs της Stoiximan Super League η προετοιμασία της ομάδας φτάνει στο τέλος, με το βάρος να πέφτει στο τακτικό κομμάτι.

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (03.04) ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, στη συνέχεια η ομάδα δούλεψε στο τακτικό κομμάτι και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία και στο φινάλε διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο, ενώ ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Το Σάββατο (04.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00».


Πήγη:www.gazzetta.gr
Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

