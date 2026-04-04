La Liga, Ράγιο Βαγεκάνο - Έλτσε 1-0: Με το ζόρι νίκη πριν την ΑΕΚ, δείτε το γκολ
La Liga, Ράγιο Βαγεκάνο - Έλτσε 1-0: Με το ζόρι νίκη πριν την ΑΕΚ, δείτε το γκολ
Οι Μαδριλένοι λύγισαν εντός έδρας την Έλτσε των δέκα παικτών και ξέφυγαν στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη - Την Μεγάλη Πέμπτη αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Conference League
Παρότι είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 39' (αποβολή Μπίγκας), η Ράγιο Βαγεκάνο δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, αλλά τελικά πήρε αυτό που ήθελε απέναντι στην Έλτσε στο ματς με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 30ής αγωνιστικής της La Liga.
Η αντίπαλος της ΑΕΚ στους προημιτελικούς του Conference League επικράτησε με 1-0 της Έλτσε στο «Βαγέκας», στο γήπεδο όπου το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) θα υποδεχθεί την Ένωση στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα με... φόντο την τετράδα της διοργάνωσης.
Το γκολ που έκανε τη διαφορά στο ματς και χάρις στο οποίοι οι Μαδριλένοι πήραν βαθιά ανάσα πέτυχε το Ντεκά στο 74', οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στο 68' είχε προηγηθεί το δοκάρι του Ντίαθ.
Με σύστημα 4-3-3 παρέταξε την Ράγιο ο Ινίγο Πέρεθ: Μπατάλια - Ράτσιου, Λεζέν, Λουίς Φελίπε, Τσαβαρία - Βαλεντίν (66' Ντεκά), Παλαθόν (66' Ντίας), Ουνάι Λόπεθ - Ντε Φρούτος (90'+2 Μάρτιν), Άλβαρο Γκαρθία (84' Πάτσα), Αλεμάο (83' Καμέγιο)
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 1-0 (74' Ντεκά)
Σοσιεδάδ-Λεβάντε 4/4
Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης 4/4
Μπέτις-Εσπανιόλ 4/4
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 4/4
Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 5/4
Η αντίπαλος της ΑΕΚ στους προημιτελικούς του Conference League επικράτησε με 1-0 της Έλτσε στο «Βαγέκας», στο γήπεδο όπου το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) θα υποδεχθεί την Ένωση στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα με... φόντο την τετράδα της διοργάνωσης.
Το γκολ που έκανε τη διαφορά στο ματς και χάρις στο οποίοι οι Μαδριλένοι πήραν βαθιά ανάσα πέτυχε το Ντεκά στο 74', οκτώ λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ενώ στο 68' είχε προηγηθεί το δοκάρι του Ντίαθ.
Με σύστημα 4-3-3 παρέταξε την Ράγιο ο Ινίγο Πέρεθ: Μπατάλια - Ράτσιου, Λεζέν, Λουίς Φελίπε, Τσαβαρία - Βαλεντίν (66' Ντεκά), Παλαθόν (66' Ντίας), Ουνάι Λόπεθ - Ντε Φρούτος (90'+2 Μάρτιν), Άλβαρο Γκαρθία (84' Πάτσα), Αλεμάο (83' Καμέγιο)
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 1-0 (74' Ντεκά)
Σοσιεδάδ-Λεβάντε 4/4
Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης 4/4
Μπέτις-Εσπανιόλ 4/4
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 4/4
Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 5/4
Βαλένθια-Θέλτα 5/4
Οβιέδο-Σεβίλλη 5/4
Αλαβές-Οσασούνα 5/4
Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ 6/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 73
Ρεάλ Μαδρίτης 69
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 44
Θέλτα 41
Ρεάλ Σοσιεδάδ 38
Χετάφε 38
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Οσασούνα 37
Εσπανιόλ 37
Ράγιο Βαγεκάνο 35 -30αγ.
Βαλένθια 35
Τζιρόνα 34
Σεβίλλη 31
Αλαβές 31
Έλτσε 29 -30αγ.
Μαγιόρκα 28
Λεβάντε 26
Οβιέδο 21
Οβιέδο-Σεβίλλη 5/4
Αλαβές-Οσασούνα 5/4
Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ 6/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 73
Ρεάλ Μαδρίτης 69
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 44
Θέλτα 41
Ρεάλ Σοσιεδάδ 38
Χετάφε 38
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Οσασούνα 37
Εσπανιόλ 37
Ράγιο Βαγεκάνο 35 -30αγ.
Βαλένθια 35
Τζιρόνα 34
Σεβίλλη 31
Αλαβές 31
Έλτσε 29 -30αγ.
Μαγιόρκα 28
Λεβάντε 26
Οβιέδο 21
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα