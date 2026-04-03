Μπαρτζώκας μετά τη νίκη επί της Βιλερμπάν: «Προσπαθήσαμε να τελειώσουμε το ματς νωρίτερα απ' ότι έπρεπε»
Όσα δήλωσε ο κόουτς του Ολυμπιακού μετά τη νίκη κόντρα στη Βιλερμπάν στη Γαλλία

Δίχως να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης και παίζοντας όσο χρειαζόταν, ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία και την έδρα της Βιλερμπάν (74-82), ανεβαίνοντας στην κορυφή της Euroleague.

Μετά την αναμέτρηση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη flash interview και τόνισε πως εκτιμά αυτή τη νίκη ανεξαρτήτως του ρεκόρ της γαλλικής ομάδας, ενώ επεσήμανε πως η ομάδα του βιάστηκε να τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα απ' όσο έπρεπε.

«Οι δυνατότητες της Βιλερμπάν είναι πολύ υψηλού επιπέδου, ο ρυθμός και η ένταση που βγάζει είναι επικίνδυνα στοιχεία για οποιονδήποτε αντίπαλο.

Είχαμε τη διάθεση να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα απ' ότι γίνεται συνήθως. Πήραμε ριμπάουντ και ελέγξαμε τις κατοχές, αυτό μας βοήθησε να κερδίσουμε.

Η Βιλερμπάν παίζει για την τιμή της και για το γόητρό της, είναι πολύ επικίνδυνη. Έχει τον απόλυτο σεβασμό μου. Η Ευρωλίγκα είναι ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα στον κόσμο.

Αξίζαμε απόλυτα αυτή τη νίκη, έχουμε τρία παιχνίδια μπροστά μας για να τελειώσουμε την κανονική διάρκεια», είπε αναλυτικά.
