Euroleague: Πέρασε 1ος ο Ολυμπιακός, η βαθμολογία και τα ματς που απομένουν μέχρι το τέλος της regular season
Euroleague: Πέρασε 1ος ο Ολυμπιακός, η βαθμολογία και τα ματς που απομένουν μέχρι το τέλος της regular season

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει σε Μαδρίτη και Σόφια (Χάποελ) ενώ την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί την Αρμάνι

Euroleague: Πέρασε 1ος ο Ολυμπιακός, η βαθμολογία και τα ματς που απομένουν μέχρι το τέλος της regular season
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, αφού επικράτησε της Βιλερμπάν με 74-82, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής.

Η κανονική περίοδος έχει μπει στην τελική ευθεία και οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 23-12, πιάνοντας τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο υπερτερούν στην ισοβαθμία με τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.

Αποτελέσματα-35η αγωνιστική

Τετάρτη 01/04:

Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε 85-76

Πέμπτη 02/04:

Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα 83-71
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 92-88
Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν 82-89
Dubai Basketball-Μονακό 101-91
Παρί-Αρμάνι Μιλάνο 103-93
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές 103-89

Παρασκευή 03/04:

Βιλερμπάν-Ολυμπιακός 74-82
Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια 81-94
Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης 98-96

Κατάταξη

1. Ολυμπιακός 23-12
2. Φενέρμπαχτσε 23-12
3. Ρεάλ Μαδρίτης 22-13
4. Βαλένθια 22-13
5. Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13
6. Ζάλγκιρις Κάουνας 21-14
7. Παναθηναϊκός 20-15
8. Μπαρτσελόνα 20-15
9. Ερυθρός Αστέρας 19-16
10. Μονακό 19-16
11. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
12. Dubai Basketball 18-17
13. Αρμάνι Μιλάνο 17-18
14. Παρτίζαν 15-20
15. Μπάγερν Μονάχου 15-20
16. Παρί 14-21
17. Βίρτους Μπολόνια 13-21
18. Μπασκόνια 10-24
19. Αναντολού Εφές 10-25
20. Βιλερμπάν 8-27
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Επόμενη αγωνιστική (36η)

Μ. Τρίτη 7/4

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί
21:15 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός
21:30 Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου
22:00 Μπασκόνια-Μακάμπι

Μ. Τετάρτη 8/4

20:30 Μονακό-Βιλερμπάν
20:30 Αναντολού Εφές-Παρτίζαν

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού: 

36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

