Euroleague: Πέρασε 1ος ο Ολυμπιακός, η βαθμολογία και τα ματς που απομένουν μέχρι το τέλος της regular season
Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει σε Μαδρίτη και Σόφια (Χάποελ) ενώ την τελευταία αγωνιστική θα υποδεχθεί την Αρμάνι
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague, αφού επικράτησε της Βιλερμπάν με 74-82, στο πλαίσιο της 35ης αγωνιστικής.
Η κανονική περίοδος έχει μπει στην τελική ευθεία και οι Πειραιώτες βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 23-12, πιάνοντας τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο υπερτερούν στην ισοβαθμία με τους περσινούς πρωταθλητές Ευρώπης.
Αποτελέσματα-35η αγωνιστική
Τετάρτη 01/04:
Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε 85-76
Πέμπτη 02/04:
Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα 83-71
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός 92-88
Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν 82-89
Dubai Basketball-Μονακό 101-91
Παρί-Αρμάνι Μιλάνο 103-93
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές 103-89
Παρασκευή 03/04:
Κατάταξη
1. Ολυμπιακός 23-12
2. Φενέρμπαχτσε 23-12
3. Ρεάλ Μαδρίτης 22-13
4. Βαλένθια 22-13
5. Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13
6. Ζάλγκιρις Κάουνας 21-14
7. Παναθηναϊκός 20-15
8. Μπαρτσελόνα 20-15
9. Ερυθρός Αστέρας 19-16
10. Μονακό 19-16
11. Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
12. Dubai Basketball 18-17
13. Αρμάνι Μιλάνο 17-18
14. Παρτίζαν 15-20
15. Μπάγερν Μονάχου 15-20
16. Παρί 14-21
17. Βίρτους Μπολόνια 13-21
18. Μπασκόνια 10-24
19. Αναντολού Εφές 10-25
20. Βιλερμπάν 8-27
*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).
Επόμενη αγωνιστική (36η)
Μ. Τρίτη 7/4
19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Dubai Basketball
21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρί
21:15 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
21:30 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός
21:30 Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Μονάχου
22:00 Μπασκόνια-Μακάμπι
Μ. Τετάρτη 8/4
20:30 Μονακό-Βιλερμπάν
20:30 Αναντολού Εφές-Παρτίζαν
Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
