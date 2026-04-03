Euroleague: Η Ρεάλ αυτοκτόνησε στη Βιτόρια, ηττήθηκε 98-96 από την Μπασκόνια και παίζει τη Μεγάλη Τρίτη με τον Ολυμπιακό
Η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε μεγάλη ευκαιρία να σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση μαζί με τον Ολυμπιακό και την Φενέρ, αφού αυτοκτόνησε στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια χάνοντας με 98-96, χάρη σε δύο ελεύθερες βολές του Σίμονς.
Η Ρεάλ κρατούσε διαφορά ασφαλείας για καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως οι Βάσκοι έκαναν επική ανατροπή και έκλεψαν τη νίκη από τα χέρια της βασίλισσας.
Η Ρεάλ έχασε έδαφος στη μάχη για το πλεονέκτημα έδρας, έπεσε στο 22-13 μαζί με τη Βαλένθια, στην 3η θέση.
Την επόμενη εβδομάδα φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό σε ένα ματς που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 4αδας της regular season της Euroleague.
Mamadi Diakite SAYS NO to Garuba 🛑#MotorolaMagicMoment @Moto I @Baskonia pic.twitter.com/kGHzDH9BxQ— EuroLeague (@EuroLeague) April 3, 2026
