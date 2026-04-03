Τα ΜΜΕ της Βραζιλίας κατηγορούν τον Νεϊμάρ για σεξιστικό σχόλιο κατά διαιτητή, βίντεο
Ο Βραζιλιάνος σταρ χρησιμοποίησε μια ατάκα κατά του διαιτητή στα πορτογαλικά που σημαίνει, «ξύπνησε στραβά» αλλά μεταφορικά μεταφράζεται ως «έχει περίοδο» σχόλιο που κρίθηκε ως σεξιστικό
Ακόμα μία φορά ο Νεϊμάρ κατάφερε να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα και να δεχτεί πολλά αρνητικά σχόλια, όχι για κάποια αγωνιστική του εμφάνιση, αλλά για μία δήλωση που έκανε μετά τη λήξη του αγώνα της Σάντος κόντρα στη Ρέμο, για τον διαιτητή Σάβιο Περέϊρα Σαμπάϊο.
Παρά τη νίκη της ομάδας του με 2-0, ο Βραζιλιάνος σταρ, επικεντρώθηκε στην εμφάνιση του διαιτητή για την οποία εξέφρασε έντονα παράπονα, λέγοντας πως ο Περέϊρα, θέλησε να γίνει ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.
Πιο συγκεκριμένα ο Νεϊμάρ είπε: «Acordou de chico e veio assim pro jogo», που στα ελληνικά σημαίνει «ξύπνησε στραβά»... Και μπορεί στα μέρη μας να μην θεωρείται υποτιμητικό, ωστόσο στη Βραζιλία, το σχόλιο αυτό θεωρείται άκρως προσβλητικό και σεξιστικό, μιας και συνδέεται άμεσα με τη βιολογική συνθήκη των γυναικών, κατά τη διάρκεια της περιόδου τους.
Στη Βραζιλία το συγκεκριμένο σχόλιο θεωρείται σεξιστικό προς τη γυναίκα και φέρνει στην ατάκα: «Είναι σα να έχει περίοδο»
Μέσα σε λίγα λεπτά το βίντεο έγινε viral, με τα αρνητικά σχόλια να πρωταγωνιστούν σε βάρος του 34χρονου επιθετικού, καταδικάζοντας την δήλωση του.
Μέχρι στιγμής, ο Νεϊμάρ δεν έχει τοποθετηθεί εκ νέου για το θέμα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο αν θα υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση ή διευκρίνιση.
Η Μαριάνα Περέιρα, Βραζιλιάνα δημοσιογράφος, επέκρινε τον Νεϊμάρ για το σχόλιο.
«Ξύπνησε με την περίοδό του και ήρθε στο παιχνίδι έτσι» - πόσο εύκολο είναι να αναπαράγεις σεξιστικές και προκατειλημμένες εκφράσεις.
Για χρόνια, οι γυναίκες ντροπιάζονται για την έμμηνο ρύση τους. Μια απλή βιολογική διαδικασία που θεωρείται κάτι βρώμικο, με τις ορμονικές διακυμάνσεις και τον σωματικό πόνο να χλευάζονται. Υπάρχουν ακόμα εκείνοι που την υπερασπίζονται».
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για σεξιστικό σχόλιο, με πολλούς να επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους αναφορές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο.
🚨😳🇧🇷 Neymar Júnior is facing strong accusations of misogyny in Brazil after his controversial post-match comments following Santos vs Remo.— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) April 3, 2026
“I think the referee got her period and that’s why she refereed like that.” pic.twitter.com/3CXCtYGehZ
