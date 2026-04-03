Γρηγορίου: «Πρέπει να κάνουμε μόνο νίκες στα playoffs»
Όσα δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός των κιτρίνων ενόψει της πρεμιέρας των playoffs (5-8) με αντίπαλο τον Λεβαδειακό
Ο Άρης φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό για την πρώτη αγωνιστική των playoffs (5-8) και θέλει μόνο νίκη για να ελπίζει σε έξοδο στην Ευρώπη.
Ο Μιχάλης Γρηγορίου μίλησε για τη δύσκολη αποστολή της ομάδας του και τόνισε ότι πρέπει να κάνει μόνο νίκες για την ψυχολογία της και την βαθμολογική της θέση.
Αρχικά, ο Μιχάλης Γρηγορίου ρωτήθηκε, αν είναι ικανοποιημένος από τη δουλειά που έγινε στο διάστημα της διακοπής: «Πρώτη φορά από την ημέρα που είμαι στην ομάδα, είχα την ευκαιρία να δουλέψω με τους παίκτες κάποια κομμάτια που θέλαμε, και στον ανασταλτικό τομέα, αλλά και στην επιθετική μας λειτουργία.
Και πάλι δεν είχαμε όλους τους παίκτες διαθέσιμους, για να μπορέσουμε να το κάνουμε στο βαθμό που θέλαμε, αλλά ήταν ευεργετική αυτή η διακοπή, για να μπορέσουμε να εμφανιστούμε βελτιωμένοι στα πλέι οφ».
Ερωτώμενος ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να αλλάξει η ομάδα σε σχέση με την εικόνα της στη διάρκεια της κανονικής περιόδου, επισήμανε το εξής ένα: «Το νούμερο ένα είναι η αποτελεσματικότητα! Έχουμε ρίξει το βάρος μας εκεί. Θέλουμε να βελτιωθούμε σε αυτό.
Έχουμε αυξήσει τη δημιουργία ευκαιριών, κάτι που μπορεί κανείς και στατιστικά να το δει, αλλά μας λείπει η αποτελεσματικότητα. Εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλα! Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη σεζόν».
Ο Άρης μπαίνει με βαθμολογικό μειονέκτημα στα πλέι οφ του γκρουπ 5-8, σε ό,τι αφορά στην κατάληψη της πέμπτης θέσης, που είναι το ζητούμενο.
Ο προπονητής, λοιπόν, ρωτήθηκε πόσο προβληματίζει όλους στην ομάδα αυτό και τι πρέπει να κάνει ο Άρης για να καλύψει τη διαφορά: «Ο Άρης είναι… Άρης! Σε όποια κατάσταση κι αν βρίσκεται ο Άρης, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίζει την ιστορία, τη φανέλα, το μέγεθος του συλλόγου και το μέταλλο που κουβαλάει!
Πρέπει να ξεκινήσουμε και να τελειώσουμε με νίκες τα πλέι οφ! Αυτός είναι ο στόχος μας. Αν είναι εφικτό, θα το δούμε εντός αγωνιστικού χώρου».
Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε: «Παίζουμε με την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, μια ομάδα, που λόγω της βαθμολογικής θέσης που πήρε στην κανονική περίοδο βρίσκεται σε άριστη ψυχολογική διάθεση.
Πρέπει να δώσουμε έμφαση κυρίως στο κομμάτι της πίεσης, που πρέπει να ασκήσουμε στον αντίπαλο. Θέλουμε να διεκδικήσουμε από την αρχή τη νίκη στο παιχνίδι.
Γι’ αυτό πάμε, για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Ο,τιδήποτε άλλο δεν συμφέρει τη δική μας ομάδα βαθμολογικά.
Αντιθέτως, ο,τιδήποτε άλλο πέρα από τη δική μας νίκη συμφέρει την ομάδα του Λεβαδειακού, ακόμη κι η ισοπαλία.
Για μας, λοιπόν, είναι μονόδρομος να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες μας και να αυξήσουμε τον χρόνο παιχνιδιού, που μπορούμε να παίζουμε με την μπάλα στα πόδια».
