ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Αποχώρησε με μάσκα οξυγόνου από τον αγωνιστικό χώρο ο Μουκουντί, βίντεο
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Αποχώρησε με μάσκα οξυγόνου από τον αγωνιστικό χώρο ο Μουκουντί, βίντεο
Ο Καμερουνέζος ένιωσε ενοχλήσεις στα πλευρά και στο στήθος και δυσκολευόταν να α αναπνεύσει
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος.
Λίγο πριν το 70ο λεπτό, ο Μουκουντί αντικαταστάθηκε από τον Βίντα, λόγω του ότι ο Καμερουνέζος είχε πρόβλημα στα πλευρά και στο στήθος λόγω μίας άσχημης πτώσης που είχε.
Ο Μουκουντί έφυγε με φορείο και φόρεσε και μάσκα οξυγόνου.
Λίγα λεπτά μετά ο Καμερουνέζος επέστρεψε στον πάγκο της ΑΕΚ.
Λίγο πριν το 70ο λεπτό, ο Μουκουντί αντικαταστάθηκε από τον Βίντα, λόγω του ότι ο Καμερουνέζος είχε πρόβλημα στα πλευρά και στο στήθος λόγω μίας άσχημης πτώσης που είχε.
Ο Μουκουντί έφυγε με φορείο και φόρεσε και μάσκα οξυγόνου.
Λίγα λεπτά μετά ο Καμερουνέζος επέστρεψε στον πάγκο της ΑΕΚ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα