ΠΑΟΚ ΑΕΚ Αρόλντ Μουκουντί

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Αποχώρησε με μάσκα οξυγόνου από τον αγωνιστικό χώρο ο Μουκουντί, βίντεο

Ο Καμερουνέζος ένιωσε ενοχλήσεις στα πλευρά και στο στήθος και δυσκολευόταν να α αναπνεύσει

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος. 

Λίγο πριν το 70ο λεπτό, ο Μουκουντί αντικαταστάθηκε από τον Βίντα, λόγω του ότι ο Καμερουνέζος είχε πρόβλημα στα πλευρά και στο στήθος λόγω μίας άσχημης πτώσης που είχε. 

Ο Μουκουντί έφυγε με φορείο και φόρεσε και μάσκα οξυγόνου. 

Λίγα λεπτά μετά ο Καμερουνέζος επέστρεψε στον πάγκο της ΑΕΚ.





