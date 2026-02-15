ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γιαννακόπουλος: «Δεν θα έπρεπε να προστατεύονται οι ιδιοκτήτες όταν παίκτες και προπονητές προκαλούν τέτοια προβλήματα;»
Νέο «χτύπημα» στο Instagram από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό

Ο Παναθηναϊκός υπέστη ήττα-σοκ από τον Κολοσσό Ρόδου στο Telekom Center Athens και έφτασε στις τρεις στη Stoiximan Basket League. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε αμέσως μετά το ματς, με story στο οποίο έγραφε «τι αμαρτίες πληρώνω;»

Μετά από περίπου μία ώρα έκανε νέο story -βίντεο το οποίο απευθύνεται στη Euroleague. 

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Καταλαβαίνω απόλυτα ότι τα συμβόλαια πρέπει να είναι εγγυημένα. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι πρέπει να προστατεύονται οι παίκτες. Εγώ και η οικογένειά μου το έχουμε αποδείξει σε κάθε είδους επιχείρηση που έχουμε, ότι σεβόμαστε κάθε είδους εργαζόμενο. Δεν θα έπρεπε όμως η EuroLeague να προσπαθεί να προστατεύε και τους ιδιοκτήτες όταν οι προπονητές και οι παίκτες δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην ομάδα ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση;».


