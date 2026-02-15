«Δεν είναι ώρα για δράματα» δήλωσε ο Αταμάν: Στόχος είναι να παίξει στο Κύπελλο ο Χέιζ Ντέιβς, μετά θα μπει ο Λεσόρ, βίντεο
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό στη συνέντευξη Τύπου για το Final-8 του Κυπέλλου που ακολουθεί, τον Χέιζ Ντέιβις και την πορεία του Λεσόρ - Ξεκαθάρισε πως δεν θα γίνει μεταγραφή σέντερ
Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ και μίλησε τόσο για το ματς όσο και για το Κύπελλο που ακολουθεί.
Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του έπαιξε απαίσια κόντρα στους Ροδίτες ενώ για το Final-8 σημείωσε πως στόχος είναι να έχει στη διάθεσή του τον Χέιζ Ντέιβς (έρχεται σήμερα στην Αθήνα).
Επιπλέον τόνισε ότι μετά το Κύπελλο το πιθανότερο είναι να μπει στην προετοιμασία ο Ματίας Λεσόρ.
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Ήμασταν πνευματικά και σωματικά πολύ κουρασμένοι μετά το παιχνίδι της EuroLeague την Παρασκευή. Όπως και να έχει δεν περιμέναμε ότι θα ήμασταν τόσο αδύναμοι, ειδικά στο ξεκίνημα του αγώνα. Επιτρέψαμε στον Κολοσσό να βάλει 56 πόντους στο πρώτο μέρος κι αυτό τους έδωσε ψυχολογία. Στο δεύτερο μέρος παλέψαμε, αλλά δεν ήταν εύκολο όταν ο αντίπαλος έχει την αυτοπεποίθηση και εσύ είσαι πνευματικά και σωματικά κουρασμένος. Στο τέλος είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε, όμως κάναμε κάποια λάθη στο τελευταίο λεπτό και χάσαμε το παιχνίδι. Τόσο απλά.
Δεν πιστεύω ότι παίζουμε άσχημα. Κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ και ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στην πρώτη ομάδα της EuroLeague, από την οποία χάσαμε χάρη στο τελευταίο σουτ του Μπάλντουιν. Σήμερα παίξαμε άθλια, αλλά το κίνητρο είναι διαφορετικό. Φυσικά και θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά είναι διαφορετική η πνευματική προετοιμασία.
Φυσικά σκοπός μας είναι να χρησιμοποιήσουμε τον Χέιζ-Ντέιβις στο Final Eight, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και μου είπε ότι σωματικά είναι έτοιμος και θα ξεκινήσει προπονήσεις από αύριο. Αν είναι έτοιμος θα παίξει.
Πρώτα πρέπει να ενσωματώσουμε τον Νάιτζελ στο σύστημα, οπότε όχι δεν θα κάνουμε μεταγραφή στο πέντε. Έχουμε καλό ρόστερ που μπορεί να παλέψει με οποιονδήποτε. Μια τέτοια ήττα όπως η σημερινή μπορεί να συμβεί στον αθλητισμό όταν δεν είσαι έτοιμος πνευματικά. Ελπίζω ότι η νέα “προσθήκη” για την ομάδα μας θα είναι ο Ματίας Λεσόρ. Αυτό είναι το πλάνο και πάει πολύ καλά. Περιμένουμε ότι θα μπει στην ομάδα μετά το Κύπελλο.
Με αυτούς τους δύο παίκτες, προφανώς όλα θα είναι διαφορετικά, γιατί τόσο ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, όσο και ο Ματίας Λεσόρ είναι παίκτες εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, οπότε θα μας βοηθήσουν. Δεν λέω ότι θα τα αλλάξουν όλα, γιατί έχουμε εξαιρετικούς παίκτες στο ρόστερ. Όμως για να φτάσουμε τους υψηλούς στόχους μας, θα μας βοηθήσουν. Η προσθήκη μας θα είναι ο Ματίας Λεσόρ, δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε άλλη μεταγραφή. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι η τελευταία μας μεταγραφή.
Για να είμαι ειλικρινής, μετά το σημερινό είδαμε ότι μπορούμε να χάσουμε από οποιαδήποτε ομάδα, οπότε δεν σκέφτομαι τον τελικό του Κυπέλλου. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα προημιτελικά, κόντρα σε μια καλή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ. Και μετά θα δούμε, βήμα-βήμα. Η ομάδα μας έχει δείξει ότι έχει την ικανότητα να παλέψει στα μεγάλα παιχνίδια για να κερδίσει. Πρέπει απλά να είμαστε έτοιμοι πνευματικά, να αναλύσουμε τα σημερινά μας λάθη, αλλά δεν είναι ώρα για δράματα, γιατί έχουμε έναν από τους μεγάλους στόχους της σεζόν μπροστά μας. Θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το Κύπελλο, όπως κάναμε πέρυσι».
