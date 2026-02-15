«Δεν είναι ώρα για δράματα» δήλωσε ο Αταμάν: Στόχος είναι να παίξει στο Κύπελλο ο Χέιζ Ντέιβς, μετά θα μπει ο Λεσόρ, βίντεο

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό στη συνέντευξη Τύπου για το Final-8 του Κυπέλλου που ακολουθεί, τον Χέιζ Ντέιβις και την πορεία του Λεσόρ - Ξεκαθάρισε πως δεν θα γίνει μεταγραφή σέντερ