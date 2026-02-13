Η Καλτσίδου για την πρόκριση του Αθηναϊκού: «Θέλουμε να γράψουμε τη δική μας ιστορία»

Η προπονήτρια του Αθηναϊκού για τον θρίαμβο στην Ισπανία, την «αυτοθυσία» των παικτριών και τη μάχη των ημιτελικών με τη Βιλνέβ