Η Καλτσίδου για την πρόκριση του Αθηναϊκού: «Θέλουμε να γράψουμε τη δική μας ιστορία»

Μια βραδιά που ξύπνησε μνήμες από το ένδοξο παρελθόν, αλλά με το βλέμμα καρφωμένο στο μέλλον, έζησε ο Αθηναϊκός
. Η ομάδα του Βύρωνα πραγματοποίησε μια μεγαλειώδη εμφάνιση στη Ισπανία, επικρατώντας της Αβενίδα με 79-68 και ανατρέποντας το εις βάρος της 65-71 του πρώτου αγώνα, για να σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroCup
Γυναικών.
Η «αρχιτέκτονας» της επιτυχίας, Στέλλα Καλτσίδου
, μιλώντας στο EOK WebRadio, ανέλυσε τα συστατικά της πρόκρισης, την επόμενη πρόκληση απέναντι στη Βιλνέβ και τη σύγκριση με τη θρυλική ομάδα του 2010.
Το πλάνο της ανατροπής και η «κατάθεση ψυχής»
Για τη νίκη πρόκρισης στην έδρα της Αβενίδα: «Ήταν ένα παιχνίδι που ξέραμε ότι οι παίκτριες έπρεπε να είναι μαχητικές από την αρχή. Πάλεψαν σε κάθε φάση, το κάταφεραν σε μεγάλο βαθμό. Δεν εγκαταλείψαμε καμία μπάλα. Καταφέραμε να φέρουμε το παιχνίδι εκεί που το θέλαμε για να πάρουμε την πρόκριση».
Για τις αλλαγές που έκανε σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι: «Αλλάξαμε την προσέγγιση μας και το αμυντικό μας πλάνο. Όλες οι αθλήτριες είχαν μαχητικότητα και έδωσε ενέργεια και ο πάγκος. Μέτρησε πόσο το ήθελαν οι παίκτριες και πόσο αποφασισμένες ήταν για να θυσιαστούν. Συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό, είπαμε ότι ήρθαμε μέχρι εδώ και πρέπει να παραμείνουμε ήρεμες. Μοιράσαμε τη μπάλα, βρήκαμε τα καλύτερα σουτ. Οι προσωπικότητες των αθλητριών μίλησαν και στα ριμπάουντ. Έγινε μία σειρά πραγμάτων όπως έπρεπε να γίνει».
Για τον ημιτελικό απέναντι στη Βιλνέβ: «Θα είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Οι γαλλικές ομάδες παίζουν παραδοσιακά πολύ σκληρό μπάσκετ, θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα γι’ αυτό. Προς το παρόν έχουμε δύο σημαντικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα με Πρωτέα Βούλας και Ολυμπιακό. Όταν θα έρθει η ώρα θα συγκεντρωθούμε για το πρώτο ματς με τη Βιλνέβ. Είναι μία πολύ δύσκολη σειρά, είμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Όλες οι ομάδες είναι καλές».
Για το αν ο Αθηναϊκός ζει εποχή αντίστοιχη του 2010: «Πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, είναι διαφορετικές συνθήκες τώρα. Εμείς θέλουμε να “χτίσουμε” τη δική μας πορεία το 2026. Σίγουρα υπάρχει η προσμονή αυτή από τους ανθρώπους που ήταν στην ομάδα το 2010. Θέλουμε να “χτίσουμε” τη δική μας πορεία, να “γράψουμε” τη δική μας ιστορία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να νικήσουμε τα δύο παιχνίδια στα ημιτελικά. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι το επόμενο ματς».