Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οριστικά εκτός NBA All Star Game
Μια θλάση κρατάει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μακριά από την γιορτή στο Λος Άντζελες
Η ομάδα της «Team World» δέχθηκε νέο πλήγμα, καθώς ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν θα συμμετάσχει στο NBA All-Star Game την Κυριακή στο Λος Άντζελες λόγω θλάσης στο γαστροκνήμιο, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ θα βρεθεί ωστόσο στην πόλη, καθώς θα συμμετάσχει ως προπονητής στο Celebrity Game. Από τις 23 Ιανουαρίου, όταν τραυματίστηκε στον αγώνα με τους Ντένβερ Νάγκετς, ο Αντετοκούνμπο δεν έχει αγωνιστεί. Στη φετινή σεζόν έχει μέσο όρο 28 πόντους και 10 ριμπάουντ σε 30 αγώνες.
Ο Giannis ακολουθεί τον Καναδό Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που επίσης απέσυρε τη συμμετοχή του, στο πλαίσιο της πρώτης All-Star αναμέτρησης με μορφή ΗΠΑ-Υπόλοιπος Κόσμος. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Στεφ Κάρι ανακοίνωσε επίσης την αποχώρησή του.
Τις θέσεις τους πήραν οι Μπράντον Ίνγκραμ (Τορόντο Ράπτορς) και Άλπερεν Σενγκούν (Χιούστον Ρόκετς).
Giannis Antetokounmpo continues to rehab his right calf strain sustained on Jan. 23.— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 12, 2026
He won't play in this weekend’s All-Star Game, but will attend to help coach the All-Star Celebrity Game on Friday and cheer on his fellow Team World teammates at the All-Star Game on Sunday. pic.twitter.com/2GlVvHE0Wp
