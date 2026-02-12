Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Ελισάβετ Πεσιρίδου: Ανήμερα των γενεθλίων της ανακοίνωσε την απόσυρσή της από την ενεργό δράση στον στίβο
Η Πεσιρίδου είναι η τρίτη Ελληνίδα όλων των εποχών στα 100 μ. με εμπόδια και πολυνίκης στο αγώνισμα με 20 νίκες σε ανοιχτό και κλειστό στίβο
Την απόφαση να ολοκληρώσει την αθλητική της καριέρα πήρε ανήμερα των 34ων γενεθλίων της, η Ελισάβετ Πεσιρίδου.
Η τρίτη Ελληνίδα όλων των εποχών στα 100 μ. με εμπόδια και πολυνίκης στο αγώνισμα με 20 νίκες σε ανοιχτό και κλειστό στίβο, κλείνει έναν κύκλο γεμάτο επιτυχίες, έχοντας συμμετάσχει σε όλες τις κορυφαίες διοργανώσεις. Η σημαντικότερη διάκριση της καριέρας της ήταν η έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2016 στο Άμστερνταμ, ενώ ξεχωρίζει και το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2022.
Η πορεία της ξεκίνησε στο Δημοτικό Στάδιο Κατερίνης, όπου από νωρίς κέρδισε την προσοχή των ανθρώπων του στίβου χάρη στις επιδόσεις της στα σπριντ και τα εμπόδια. Η τελευταία της συμμετοχή με την εθνική ομάδα ήταν το Ευρωπαικό Πρωτάθλημα κλειστού το 2025 στο Άπελντοορν. Η αθλήτρια αποτέλεσε για πολλά χρόνια μέλος της εθνικής ομάδας 4Χ100 μέτρα.
Συνοδοιπόρος στην αθλητική της διαδρομή ήταν η συντονίστρια του τομέα των σπριντ, Ιωάννα Σιώμου, με την οποία συνεργάστηκε από το 2012, όταν μετακόμισε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.
Το μήνυμα της Ελισάβετ Πεσιρίδου
«Κάθε χρόνο τέτοια μέρα γιόρταζα τα γενέθλιά μου στο στάδιο, παραπονιόμουν πάντα στην @siomou_jo ότι δεν μου δίνει ούτε ένα ρεπό.
Φέτος λοιπόν, πήρα μόνη μου το πολυπόθητο ρεπό και από εδώ και πέρα θα τα γιορτάζω στο σπίτι μου.
Ξεκινάω ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μου. Κοντά στα στάδια… αλλά από άλλη πλευρά πλέον.
Από το 2008 στην Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο) έως το 2025 στο Άπελντοορν (Ολλανδία), στην Εθνική Ομάδα. Νομίζω πως ήρθε η ώρα για τη «σύνταξή» μου @segas.gr .
Πολλές χαρές, πολλές λύπες, δυνατές στιγμές, σπουδαίες φιλίες. Ένα μεγάλο ταξίδι γεμάτο εμπειρίες που θα κρατάω για πάντα στην καρδιά μου.
Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με στήριξε και με παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια.
Ευχαριστώ @siomou_jo για την υπέροχη καριέρα που μου χάρισες!
Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην @adidas ,στον @misitzis_g και σε όλα τα παιδιά που έχουμε συνεργαστεί ,γιατί πίσω από μία εταιρία που με στήριξε όλα αυτά τα χρόνια χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έγιναν οικογένεια!».
