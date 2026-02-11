Σάσα Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός είναι χτισμένος για την κορυφή»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς
έκανε ονομαστική αναφορά στους τρεις παίκτες του Ολυμπιακού
που θέλει να δει τους παίκτες του να περιορίζουν αύριο (12/2, 21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους... Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ και φυσικά ο Σάσα Βεζένκοφ.
Ο τεχνικός του Ερυθρού Αστέρα εξήγησε πως «μερικές φορές είναι καλό να είσαι αουτσάιντερ» και παραδέχτηκε πως ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έναντι της δικής του ομάδας σε κάθε τομέα.
Αναλυτικά, ο Σάσα Ομπράντοβιτς δήλωσε για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ
Για το γεγονός πως η ομάδα του θα είναι το αουτσάιντερ στο ΣΕΦ είπε
: «Ίσως κάποιες φορές είναι καλύτερο να έχεις αυτόν τον ρόλο. Δεν έχει σημασία με ποιον ρόλο μπαίνεις στο παιχνίδι, σημασία έχει πώς βγαίνεις από αυτό. Μερικές φορές το να είσαι το αουτσάιντερ, κάποιος δηλαδή που τον υποτιμούν, είναι καλό γιατί σέβεσαι περισσότερο τον αντίπαλό σου. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που αξίζει σεβασμό, είναι “ χτισμένος” για να βρίσκεται στην κορυφή. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να παίζεις σε αυτή την έδρα. Έχουν το πλεονέκτημα σε κάθε τομέα. Εμείς απλώς πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να μας επηρεάσουν».
Για τους παίκτες που θέλει να περιορίσει, o Σάσα Ομπράντοβιτς παραδέχτηκε:
«Τους Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Βεζένκοφ. Είναι επίσης σημαντικό να λειτουργήσει καλά η επίθεσή μας, γιατί ξέρουμε πώς ο Ολυμπιακός μπορεί να μετατρέψει σε πόντους τα κακά μας σουτ ή τα λάθη μας. Και πρέπει να ελέγξουμε τα ριμπάουντ».
Για τη «μάχη» στη ρακέτα εξήγησε:
«Πάντα είναι το πιο σημαντικό. Το ριμπάουντ είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας για κάθε προπονητή και σε κάθε προετοιμασία αγώνα. Αν δεν είμαστε σε υψηλό επίπεδο εκεί, κάθε φορά, τι συζητάμε; Πιθανότατα θα έχουμε προβλήματα».
Για τον Γιάγκο Ντος Σάντος είπε:
«Ίσως το 99% των παικτών να μην θα άντεχε όσα έχει περάσει ο Γιάγκο. Σεβασμός σε εκείνον. Πολλές φορές έχω πει στα αποδυτήρια πόσο θάρρος έχει αυτό το παιδί για να αντέξει όλες τις αδικίες που του συνέβησαν. Δεν ήταν εύκολο για μένα να τον βάλω στη σωστή κατάσταση, στον σωστό ρόλο. Το διαχειρίστηκε σαν άντρας. Είναι σίγουρα ένας από τους παίκτες που μας δίνουν σταθερότητα, ειδικά στη θέση του πόιντ γκαρντ. Σε ορισμένες φάσεις χρειάζεσαι πραγματικά καλή οργάνωση. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να έχεις έναν ρόλο, μετά να μην έχεις, και έπειτα να παίζεις... Βγάζω το καπέλο σε εκείνον για την αντίδρασή του. Είναι εκπληκτικός».
Για την επιστροφή του Τάισον Κάρτερ στις προπονήσεις επισήμανε:
«Δίνω προσοχή και σε άλλα πράγματα. Μιλήσαμε χθες. Ξεκίνησε προπονήσεις. Είναι μεγάλο το διάστημα αποχής· πρέπει πρώτα να είναι απόλυτα έτοιμος σωματικά και μετά θα δούμε τακτικά πώς θα τον εντάξουμε».