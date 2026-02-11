Στο Βοτανικό Αλαφούζος, Χατζηδάκης και Δούκας: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα»

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού
στον Βοτανικό
προχωρά με γοργούς ρυθμούς, και το πρωί της Τετάρτης (11/2) το έργο επισκέφτηκαν από κοντά ο Γιάννης Αλαφούζος,
ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας
και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Το γήπεδο σιγά-σιγά παίρνει μορφή, με την αγωνιστική επιφάνεια να διακρίνεται. Ο Δήμαρχος Αθηνών, Χάρης Δούκας,
ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα, ξεκινήσαμε και το νότιο κομμάτι και αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Ν’ αποτελέσει καταλύτη για την Ανάπλαση μιας περιοχής που έχει μεγάλη σημασία. Είμαστε 1,5 χλμ. από την Ομόνοια, θα γίνουν μεγάλα έργα με πράσινο, υποδομές. Με συνέπεια και οργάνωση υλοποιούμε όλα τα έργα για να γίνει μια πολύ όμορφη, πράσινη γειτονιά στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε συζητήσεις και με τους άλλους Δήμους».
Από τη μεριά του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης
ανέφερε: «Χαίρομαι που η σκυταλοδρομία εξελίσσεται ομαλά μεταξύ των Κυβερνήσεων και των Δημοτικών Αρχών. Είναι κάτι που όλοι εργαζόμαστε συντονισμένα. Είναι και η ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα όπου η Κυβέρνηση κάνει μια παρέμβαση. Μου ανέθεσε ο κ.Μητσοτάκης να συντονίσω το σχέδιο Ανάπλασης του Ελαιώνα. Δεν μιλάμε μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, αλλά και τις εταιρίες και τη μεταφορά τους. Σε μικρογραφία θα θυμίζουν το Ελληνικό, θα πάρει τελείως διαφορετική μορφή η περιοχή. Να στείλω μήνυμα επιτάχυνσης των προσπαθειών από εδώ και πέρα, το αξίζουν οι Αθηναίοι, να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα στην εγκαταλελειμμένη εδώ και τόσες 10ετίες, περιοχή του Βοτανικού και Ελαιώνα».
Η Διπλή Ανάπλαση γύρω από το γήπεδο περιλαμβάνει νέα πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πολιτισμού. Στόχος των υπευθύνων είναι να δημιουργηθεί μια ζωντανή και σύγχρονη γειτονιά, μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την Ομόνοια. Σύμφωνα με το πλάνο, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα τοποθετηθούν περίπου 2.700 κερκίδες, το στάδιο θα χωρά έχει συνολική χωρητικότητα γύρω στους 40.000 θεατές.
Αν όλα εξελιχθούν όπως προβλέπεται, ο Παναθηναϊκός ελπίζει να κάνει «σεφτέ» στο νέο του γήπεδο τον Μάιο του 2027. Παράλληλα όμως, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν προειδοποιήσεις ότι ίσως υπάρχουν καθυστερήσεις. Αυτό γιατί ορισμένα έργα του Δήμου Αθηναίων ίσως απενταχθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω χαμηλής απορροφητικότητας των κονδυλίων.
Ανάρτηση για το ζήτημα έκανε, μετά την επίσκεψη, ο κ. Χατζηδάκης. «Ελαιώνας… όπως Ελληνικό! Το Ελληνικό σε μικρογραφία θα θυμίζουν οι αναπλάσεις που θα γίνουν στον Ελαιώνα! Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μού ανέθεσε να συντονίσω το σχέδιο ανάπλασης και επισκέφτηκα σήμερα την περιοχή για να στείλω ένα μήνυμα επιτάχυνσης των προσπαθειών από εδώ και πέρα, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς και τους Δήμους της περιοχής.
Σε αυτή την εγκαταλελειμμένη για δεκαετίες περιοχή, θα δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα. Μιλάμε για ένα πρότζεκτ που περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση των εταιριών logistics στη Φυλή, που πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε παραχωρησιούχο. Έχουμε ακόμα το ζήτημα των χρήσεων γης, έτσι ώστε να μπορεί να έχουμε και κατοικία στην περιοχή. Ένα ακόμα φιλόδοξο πρότζεκτ είναι η μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ. Και φυσικά είναι και οι γενικότερες αναπλάσεις της περιοχής.
Το γήπεδο του Παναθηναϊκού είναι ένα τμήμα του σχεδίου μας για την περιοχή. Τώρα πια έχουμε περάσει στη φάση που αρχίζουμε να βλέπουμε τμήματα από το γήπεδο και ο στόχος παραμένει από το καλοκαίρι του 2027 ο Παναθηναϊκός να μπει επιτέλους στο καινούργιο, μεγάλο, σύγχρονο γήπεδό του. Η σκυταλοδρομία εξελίσσεται ομαλά μεταξύ των κυβερνήσεων και των δημοτικών αρχών της Αθήνας. Σ’ αυτό το πλαίσιο, είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στα δύο συνοδά έργα.
Χαίρομαι που προχωρεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού εδώ στο Βοτανικό. Το δικαιούται ο Παναθηναϊκός. Οι άλλες δύο μεγάλες ομάδες της πρωτεύουσας έχουν ήδη τα δικά τους γήπεδα και υπάρχει ένας αντίστοιχος σχεδιασμός και για τη Θεσσαλονίκη», έγραψε στο Facebook.