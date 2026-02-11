Στο Βοτανικό Αλαφούζος, Χατζηδάκης και Δούκας: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωρά με βάση τα χρονοδιαγράμματα»

«Στέλνω μήνυμα επιτάχυνσης των προσπαθειών από εδώ και πέρα, το αξίζουν οι Αθηναίοι, να δημιουργήσουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα στην εγκαταλελειμμένη εδώ και τόσες 10ετίες, περιοχή» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης