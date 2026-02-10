To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ «παρουσίασε» τη νέα φανέλα της Σεντ Ετιέν στον αέρα της γαλλικής τηλεόρασης!
Ο Χολιγουντιανός σταρ είναι δηλωμένος οπαδός των «Στεφανουά»
Μια από τις πιο αναπάντεχες και «ποδοσφαιρικές» στιγμές της καριέρας του έζησε ο Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο 30χρονος πρωταγωνιστής των επιτυχιών Dune και Call Me by Your Name, ο οποίος ποτέ δεν έκρυψε τη λατρεία του για τη γαλλική Σεντ Ετιέν, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τηλεοπτικής έκπληξης που έγινε αμέσως viral.
Το φιλί στο έμβλημα και ο αριθμός «42»
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο δίκτυο TF1, η δημοσιογράφος Αν-Κλερ Κουντρέ ξάφνιασε τον ηθοποιό παραδίδοντάς του τη νέα φανέλα της ομάδας πριν καν αυτή κυκλοφορήσει επίσημα. Ο Σαλαμέ, φανερά συγκινημένος και έκπληκτος. Την πήρε στα χέρια του και αφού φίλησε το έμβλημα του συλλόγου φόρεσε αμέσως τη φανέλα, η οποία στο πίσω μέρος έγραφε το όνομά του και τον αριθμό 42.
Η νέα εμφάνιση, σχεδιασμένη από την Hummel, κρύβει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Το διακριτικό μοτίβο στο ύφασμα είναι εμπνευσμένο από στοιχεία του εμβλήματος του συλλόγου, ένα σχέδιο που είχαν επιλέξει οι ίδιοι οι υποστηρικτές της Σεντ Ετιέν το 2022, στο πλαίσιο της ανανέωσης της οπτικής ταυτότητας της ομάδας.
Το φιλί στο έμβλημα και ο αριθμός «42»
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο δίκτυο TF1, η δημοσιογράφος Αν-Κλερ Κουντρέ ξάφνιασε τον ηθοποιό παραδίδοντάς του τη νέα φανέλα της ομάδας πριν καν αυτή κυκλοφορήσει επίσημα. Ο Σαλαμέ, φανερά συγκινημένος και έκπληκτος. Την πήρε στα χέρια του και αφού φίλησε το έμβλημα του συλλόγου φόρεσε αμέσως τη φανέλα, η οποία στο πίσω μέρος έγραφε το όνομά του και τον αριθμό 42.
Η νέα εμφάνιση, σχεδιασμένη από την Hummel, κρύβει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Το διακριτικό μοτίβο στο ύφασμα είναι εμπνευσμένο από στοιχεία του εμβλήματος του συλλόγου, ένα σχέδιο που είχαν επιλέξει οι ίδιοι οι υποστηρικτές της Σεντ Ετιέν το 2022, στο πλαίσιο της ανανέωσης της οπτικής ταυτότητας της ομάδας.
Timothée Chalamet unveils his childhood club Saint-Étienne’s new fourth kit on TF1’s 20H. 🇫🇷— Opaleak (@opaleak) February 8, 2026
💬 “I loved Matuidi, Dabo, Payet…” pic.twitter.com/cpZqedjwYR
