NBA: Νοκ-άουτ από το All-Star Game ο Στεφ Κάρι
SPORTS
Στεφ Κάρι All Star Game

NBA: Νοκ-άουτ από το All-Star Game ο Στεφ Κάρι

Ο ηγέτης των Γουόριορς θα απουσιάσει από τη μεγάλη γιορτή του Λος Άντζελες λόγω του τραυματισμού στο γόνατο – «Πονάω ακόμα», δηλώνει ο ίδιος, την ώρα που το Runner’s Knee τον κρατά εκτός δράσης

Τα κακά μαντάτα επιβεβαιώθηκαν για τους φίλους του μπάσκετ. Ο Στεφ Κάρι, ο δύο φορές MVP του All-Star Game, δεν θα δώσει το «παρών» στη φετινή γιορτή της Κυριακής. Ο προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, Στιβ Κερ, ανακοίνωσε την είδηση πριν από την αναμέτρηση με τους Γκρίζλις, ξεκαθαρίζοντας πως η κατάσταση του δεξιού γονάτου του «Chef» δεν επιτρέπει ρίσκα.

Ο Κάρι διαγνώστηκε με επιγονατιδομηριαίο πόνο, μια πάθηση ευρύτερα γνωστή ως «γόνατο του δρομέα». Πρόκειται για μια φλεγμονή που προκαλεί έντονο πόνο στο μπροστινό μέρος της επιγονατίδας και απαιτεί προσεκτική διαχείριση για να μην εξελιχθεί σε κάτι σοβαρότερο.

«Είναι μια διαδικασία στην οποία μαθαίνω τι λειτουργεί καλύτερα στην αποκατάστασή μου», δήλωσε ο Κάρι στο ESPN. «Πονάω ακόμα. Πρέπει να φύγει όλη η φλεγμονή. Αν επιστρέψω νωρίς, η ζημιά μπορεί να υποτροπιάσει».

Τα δεδομένα της επιστροφής
Ο Κάρι έχει ήδη χάσει 14 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, παρά το γεγονός ότι διανύει μια από τις πιο παραγωγικές χρονιές της 17ετούς καριέρας του με 27,2 πόντους ανά αγώνα. Οι Γουόριορς ελπίζουν να τον έχουν ξανά στη διάθεσή τους αμέσως μετά τη διακοπή του All-Star, στο κρίσιμο ματς κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς στις 19 Φεβρουαρίου.

