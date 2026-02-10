ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Βόλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο

Ο Έλληνας τεχνικός είναι ο διάδοχος του Χουάν Φεράντο και αναλαμβάνει την ομάδα της Θεσσαλίας για τρίτη φορά

Δύο ημέρες μετά το διαζύγιο με τον Χουάν Φεράντο, ο Βόλος ανακοίνωσε τον διάδοχο του με τον Κώστα Μπράτσο να επιστρέφει μετά από λίγους μήνες στην ομάδα!

Η έκτη συνεχόμενη ήττα που γνώρισε ο Βόλος στην Τρίπολη από τον Αστέρα Aktor, ήταν το κύκνειο άσμα για τον Ισπανό τεχνικό στη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο, με τη διοίκηση να ανανκοινώνει την πρόσληψη του Μπράτσου.

Ο τελευταίος ξεκίνησε στον Βόλο ως βοηθός προπονητή το 2022 και στη συνέχεια ανέλαβε τα ηνία της ομάδας με 48 συμμετοχές στην πρώτη του θητεία. Πήγε στην Κηφισιά και στην Όουλου πριν επιστρέψει ξανά στην ομάδα της Θεσσαλίας τον Νοέμβριο του 2025, για να αποχωρήσει το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς με προορισμό την Athens Kallithea.

Η ανακοίνωση του Βόλου
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του Κώστα Μπράτσου στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Ο Κώστας Μπράτσος θα έχει για βοηθό τον Λευτέρη Κοσμαδάκη, ενώ αναλυτής της ομάδας αναλαμβάνει ο Κώστας Παρασκευόπουλος.»
