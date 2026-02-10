Πένθος για τον Εργκίν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Γκιουλτέν
Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός

Πένθος για τον Εργκίν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Γκιουλτέν

Σε θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια του προπονητή του Παναθηναϊκού, όπως ενημέρωσε η Τουρκική Ομοσπονδία

Η μητέρα του Εργκίν Αταμάν, Γκιουλτέν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και ολόκληρη την οικογένειά της.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με ανακοίνωσής της γράφοντας: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.

Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχόμαστε στην εκλιπούσα ο Θεός να της χαρίσει αναπαύση και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην πολυτιμη οικογένειά της και σε όλους τους οικείους της».
