Πένθος για τον Εργκίν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Γκιουλτέν
Σε θλίψη βυθίστηκε η οικογένεια του προπονητή του Παναθηναϊκού, όπως ενημέρωσε η Τουρκική Ομοσπονδία
Η μητέρα του Εργκίν Αταμάν, Γκιουλτέν Άταμαν, έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού και ολόκληρη την οικογένειά της.
Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με ανακοίνωσής της γράφοντας: «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν.
Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχόμαστε στην εκλιπούσα ο Θεός να της χαρίσει αναπαύση και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην πολυτιμη οικογένειά της και σε όλους τους οικείους της».
A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— TBF (@TBF) February 10, 2026
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
