Αιχμές Παππά κατά Τσίπρα, Φάμελλου και Ζαχαριάδη: «Αλέξη, μίλα με τον Σωκράτη»
«Λάθος η παραίτησή του», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό ο Νίκος Παππάς - «Ο Φάμελλος τις αμέσως επόμενες ώρες να επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του»
Φίλια πυρά εκτόξευσε ο πρώην Υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νίκος Παππάς με φόντο τις διεργασίες για την επάνοδο του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.
«Αλέξη, μίλα με τον Σωκράτη» είναι το μήνυμα που έστειλε σήμερα ο πρώην Υπουργός, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Την ίδια ώρα, ο Νίκος Παππάς υποστήριξε για τον πρώην Πρωθυπουργό πως «η παραίτησή του ήταν ένα λάθος», όπως και η αποχώρησή του από το κόμμα, ενώ «θα πρέπει ο Σωκράτης Φάμελλος τις αμέσως επόμενες ώρες, τα επόμενα εικοσιτετράωρα να επιχειρήσει να επικοινωνήσει μαζί του», συνέχισε ο πρώην Υπουργός, χαρακτηρίζοντας ως αυτονόητο να λάβει χώρα άμεσα συνεδρίαση των κομματικών οργάνων, παρατηρώντας ακόμη πως «έχουμε αργήσει».
«Εδώ δεν πρόκειται για μία προσωπική σχέση ή σε μία βόλτα που θα καταλήξουν δύο φίλοι να πάνε. ‘Έχει και ο ένας και ο άλλος μια θεσμική ευθύνη» εξήγησε, τη στιγμή που ο σημερινός Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα πρέπει να απευθυνθεί προς τον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντάς του πως «Αλέξη έχουμε μια ψηφισμένη πολιτική που απαιτεί συνεργασία» και αυτή η «πρόταση συνεργασίας περιλαμβάνει και εσένα».
Ως προς τη διάθεση του πρώην Πρωθυπουργού, «αυτό το ερώτημα πρέπει να το απευθύνετε στο Αλέξη» απάντησε ο κ. Παππάς για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ενώ «θα εκπλαγώ αν ο Αλέξης Τσίπρας αποστεί από μια πολιτική» που έκανε το κόμμα μια κυρίαρχη πολιτική δύναμη, σημείωσε.
Αναφερόμενος σε δηλώσεις του πρώην Αναπληρωτή Γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργου Βασιλειάδη περί αυτοδιάλυσης των κομμάτων, ο Νίκος Παππάς σχολίασε πως «ευτυχώς ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε στον κ. Χατζηνικολάου και είπε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι η στρατηγική και η επιθυμία του» και άφησε αιχμές κατά του Κώστα Βασιλειάδη, λέγοντας ότι «δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Εκπρόσωπος Τύπου εισηγείται αναστολής του κόμματος»
Κατά τον κ. Παππά, «πρέπει να γίνει τώρα ένα στρογγυλό τραπέζι» με την συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και των Σωκράτη Φάμελλου, Λούκας Κατσέλη, Νίκου Κοτζιά και Πέτρου Κόκκαλη, όπως πρότεινε ο πρώην Υπουργός, αφήνοντας αιχμές και για την καθυστέρηση συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων, αφού «δεν προτίθεμαι ούτε να μεθερμηνεύσω ούτε να προκαταλάβω τέτοιες αποφάσεις» του σημερινού Προέδρου, όπως είπε.
Ταυτόχρονα, «πρέπει να παραμεριστούν, όπου παρευρίσκονται, απόψεις διχαστικές που λένε “δεν πειράζει θα πάμε όλοι χώρια”» ανέφερε με νόημα ο κ. Παππάς. Ερωτηθείς για την πρόθεση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να παραιτηθούν για το κόμμα Τσίπρα, ο Νίκος Παππάς περιέγραψε ως αρνητικό, λέγοντας πως τέτοιες συμπεριφορές «προσβάλλουν και αυτόν που εκπληστηριάζει την έδρα του και τον υπερθεματιστή».
Σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό, λείπουν τα ανοιχτά χαρτιά από όλους, που απάντησε για το ενδεχόμενο ύπαρξης αντιπαραθετικών ψηφοδελτίων ότι δεν θα είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ότι πρέπει να ζητηθεί μια συγγνώμη στον προοδευτικό κόσμο. «Δεν φαίνεται εναλλακτική που μπορεί να ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι» , κάνοντας λόγο για «ιστορικές ευθύνες».
«Αισθάνομαι ότι μπορούν να γίνουν βήματα προς την ενότητα που δεν γίνονται» τόνισε ο κ. Παππάς, καταλήγοντας πως «οι ασάφειες, οι εκκρεμότητες, διφορούμενες απαντήσεις είναι για άλλους καιρούς δεν είναι για προεκλογικούς καιρούς».
