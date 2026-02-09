Στην εντατική η 41χρονη σκιέρ Λίντσεϊ Βον που αγωνίστηκε με κομμένο χιαστό και τραυματίστηκε σοβαρά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς

Update: Lindsey Vonn sustained an injury, but is in stable condition and in good hands with a team of American and Italian physicians. — U.S. Ski & Snowboard Team (@usskiteam) February 8, 2026

Ο αθλητής είναι εκείνος που αποφασίζει

It is up to individual athletes to decide whether to compete while injured, FIS President Johan Eliasch said following a severe crash involving American skier Lindsey Vonn at the Milan-Cortina Winter Games https://t.co/rQjXU27dtt#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/puQQAYViJd — Xinhua Sports (@XHSports) February 9, 2026

«Ενημέρωση: Η Lindsey Vonn υπέστη τραυματισμό, αλλά η κατάστασή της είναι σταθερή και βρίσκεται σε καλά χέρια, υπό τη φροντίδα μιας ομάδας Αμερικανών και Ιταλών γιατρών».Σύμφωνα με το reuters η Βον υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από μια κοινή ομάδα τοπικών ορθοπεδικών και πλαστικών χειρουργών.Αυτές οι επεμβάσεις έγιναν για να αποφευχθούν επιπλοκές που σχετίζονται με το πρήξιμο και τη ροή του αίματος και παρόλο που ο προσωπικός γιατρός της Βον ήταν παρών, οι Ιταλοί χειρουργοί ηγήθηκαν της διαδικασίας.Μιλώντας για τη διαμάχη σχετικά με την απόφαση της Βον να αγωνιστεί, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι, Johan Eliasch, τόνισε ότι ο αθλητής είναι εκείνος που αποφασίζει, ενώ παράλληλα σχολίασε την ατυχία που είχε η Αμερικανίδα στο ατύχημά της.«Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό πρέπει να το αποφασίσει ο ίδιος ο αθλητής. Και στην περίπτωσή της, σίγουρα γνωρίζει τα τραύματά της πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο.Είναι, επίσης, σημαντικό να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι το ατύχημα που είχε χθες ήταν απίστευτα ατυχές. Ήταν ένα στα χίλια. Πλησίασε πολύ κοντά στην πύλη, κόλλησε όταν βρισκόταν στον αέρα στην πύλη και άρχισε να περιστρέφεται».Η Βον είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από το σκι το 2019, αλλά τον Νοέμβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στις πίστες, αφού υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο γόνατο επτά μήνες νωρίτερα προκειμένου να σταματήσουν οι πόνοι που την είχαν υποχρεώσει να βάλει τέλος στην καριέρα της.Η Βον έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα World Cup (2008, 2009, 2010 και 2012), ενώ το 2010 είχε γίνει η πρώτη Αμερικανίδα που κατακτά χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους αγώνες του 2010.