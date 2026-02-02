Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
«ICE out, δεν είμαστε ζώα, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί»: Το μήνυμα του Bad Bunny από τη σκηνή των Grammy
Ο τραγουδιστής αποθεώθηκε από τους θεατές που σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν
Ισχυρό μήνυμα κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) της κυβέρνησης Τραμπ που προσφάτως έχει βρεθεί στην επικαιρότητα για τους εν ψυχρώ θανάσιμους πυροβολισμούς κατά της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, έστειλε ο Bad Bunny από τη σκηνή των Grammy.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο στην κατηγορία για το άλμπουμ música urbana, ο διάσημος τραγουδιστής είπε «πριν να ευχαριστήσω τον Θεό, θα πω ICE Out» με τους παριστάμενους να τον αποθεώνουν όρθιοι για αρκετά δευτερόλεπτα.
«Δεν είμαστε άγριοι, δεν είμαστε ζώα, δεν είμαστε εξωγήινοι, είμαστε άνθρωποι και Αμερικανοί» είπε ο Bad Bunny.
«Το μόνο πιο ισχυρό πράγμα από το μίσος είναι η αγάπη. Οπότε, χρειάζεται να είμαστε διαφορετικοί. Αν πολεμάμε πρέπει να το κάνουμε με αγάπη. Αν δεν τους μισούμε, αγαπάμε τους ανθρώπους μας, αγαπάμε τις οικογένειές μας, αυτός είναι ο τρόπος να το κάνουμε. Με αγάπη» κατέληξε ο τραγουδιστής.
Bad Bunny, moments ago at the Grammy’s:— Ed Krassenstein (@EdKrassen) February 2, 2026
“before I say thanks to god, I'm going to say... ICE OUT"
“We are not savages. We are not animals. We are not aliens. We are Americans.”
“The only thing more powerful than hate is love!” pic.twitter.com/Xz21J4q1Ah
