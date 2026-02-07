Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
Ολυμπιακός: Μέσα ο Ελ Κααμπί για το ματς με τον Παναθηναϊκό, εκτός ο Πιρόλα
Ολυμπιακός: Μέσα ο Ελ Κααμπί για το ματς με τον Παναθηναϊκό, εκτός ο Πιρόλα
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το μεγάλο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League 1
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (8/2, 21:00) στο Γ. Καραϊσκάκης για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Το Σάββατο (7/2) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή των ερυθρόλευκων για το ντέρμπι αιωνίων, στην οποία επέστρεψε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Λορέντσο Πιρόλα, ενώ εκτός έμειναν οι Μπρούνο και Αντρέ Λουίζ, με τον έμπειρο Βάσκο να παίρνει στην αποστολή και τους τρεις επιθετικούς του.
Αναλυτικά η αποστολή:
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης.
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος.
ΜΕΣΟΙ: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
Το Σάββατο (7/2) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή των ερυθρόλευκων για το ντέρμπι αιωνίων, στην οποία επέστρεψε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Λορέντσο Πιρόλα, ενώ εκτός έμειναν οι Μπρούνο και Αντρέ Λουίζ, με τον έμπειρο Βάσκο να παίρνει στην αποστολή και τους τρεις επιθετικούς του.
Αναλυτικά η αποστολή:
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης.
ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος.
ΜΕΣΟΙ: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα