Ολυμπιακός: Μέσα ο Ελ Κααμπί για το ματς με τον Παναθηναϊκό, εκτός ο Πιρόλα
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για το μεγάλο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League 1

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (8/2, 21:00) στο Γ. Καραϊσκάκης για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το Σάββατο (7/2) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την αποστολή των ερυθρόλευκων για το ντέρμπι αιωνίων, στην οποία επέστρεψε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αντίθετα, εκτός παραμένει ο Λορέντσο Πιρόλα, ενώ εκτός έμειναν οι Μπρούνο και Αντρέ Λουίζ, με τον έμπειρο Βάσκο να παίρνει στην αποστολή και τους τρεις επιθετικούς του.

Αναλυτικά η αποστολή:

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης.

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος.

ΜΕΣΟΙ: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

