Σχοινάς-Πιτσιλής για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Το πάρτι των επιτηδείων τελείωσε, οι πληρωμές €2 δισ. των επόμενων μηνών
«Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους» είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς - «Θα πληρώσουμε σε όσα με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε σωστά» το μήνυμα Πιτσιλή
Στην πορεία της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι το τέλος του 2026 αναφέρθηκαν σε συνέντευξη τύπου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.
Όπως είπαν από τον Μάιο και μέχρι το τέλος του 2026 εκτιμάται ότι θα καταβληθούν περίπου 2 δισ. ευρώ σε περίπου 3 εκατομμύρια δικαιούχους.
Αυτή η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη, σημείωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, τονίζοντας όμως ότι οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν και μεγάλες αποφάσεις. Παράλληλα, τόνισε ότι το «πάρτι για τους επιτήδειους τελείωσε».
«Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε, ή μάλλον αλλάζουμε για να μπορούμε να πληρώνουμε», είπε χαρακτηριστικά. «Δηλώνω ότι δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα είμαι δίπλα στην ΑΑΔΕ ως εγγυητής και αρωγός αυτής της ιστορικής προσπάθειας ώστε οι πληρωμές να γίνονται στην ώρα τους, στους πραγματικούς δικαιούχους, με διαφάνεια, γρήγορα και έγκυρα», πρόσθεσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.
Από την πλευρά του ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σημείωσε «εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια έχοντας ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο Οργανισμό Πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων».
Αφού είπε ότι από την 1η Ιανουαρίου έχουν πληρωθεί 166.000 δικαιούχοι με 258 εκατ. ευρώ, στη συνέχεια παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών μέχρι το τέλος του 2026.
Όπως είπε για τον Μάιο έχουν προγραμματιστεί πληρωμές 297 εκατ. ευρώ σε 161 δικαιούχους ενώ για τον Ιούνιο θα καταβληθούν 509 εκατ. ευρώ σε 477.000 δικαιούχους
Το β εξάμηνο του 2026 και ειδικότερα στο διάστημα Ιουλίου-Οκτωβρίου υπολογίζεται ότι θα δοθούν 119 εκατ. ευρώ σε 732.000 δικαιούχους ενώ τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο εκτιμάται ότι θα γίνουν πληρωμές 491 εκατ. ευρώ
Συνολικά για όλο το 2026 θα καταβληθούν 2,231 δισ. ευρώ σε 3,4 εκατομμύρια δικαιούχους
Όσον αφορά τους ελέγχους εξήγησε ότι «εφαρμόζουμε μοντέλα ΑΑΔΕ με χιαστί ελέγχους από κλιμάκια π.χ. της Κρήτης στην Πελοποννήσου και το αντίστροφο» δίνοντας το παράδειγμα για ελέγχους ζωικού κεφαλαίου: Για το 2024 οι στόχοι ήταν 2.400 έλεγχοι και έγιναν 1.170, φέτος έχουμε διπλάσιο στόχο σχεδόν 5.000 και έχουν γίνει ήδη σχεδόν όλοι
Ανακοίνωσε, επίσης, ότι «ανοίγουμε την πλατφόρμα της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκτάσεων με monitoring (τηλεπισκόπηση) και ανοίγει η εφαρμογή Agrisnap για αποστολή νέων φωτογραφιών».
Για πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ, μέσα στο 2025 καταβλήθηκε 1 δισ. ευρώ, με τα 400 εκατ. ευρώ να δίνονται τον τελευταίο μήνα. Έμειναν, όμως, εκκρεμότητες 711 φακέλων για 140 εκατ. ευρώ με στόχο να πληρωθούν έως τα τέλη Ιουλίου.
Για την ενίσχυση όσον αφορά τα λιπάσματα η πλατφόρμα θα ανοίξει έως τα τέλη Μαίου με τρεις πληρωμές
«Εργαζόμαστε εντατικά για να ανοίξουμε τη νέα ενίσχυση ΟΣΔΕ έως τα μέσα Ιουνίου, το ΜΙΔΑ αναμένεται επίσης την 1η εβδομάδα Ιουνίου και το myDATA2.0 για τιμολόγια σε γάλα, κρέας, μέλι, λάδι και πατάτες θα γίνει μέσα στο 2026» συνέχισε ο κ. Πιτσιλής
«Στόχος μας είναι μέχρι τα τέλη Ιουνίου να έχουμε κλείσει το 2025. Ελέγχουμε και πληρώνουμε. Θα πληρώσουμε σε όσα με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε σωστά» είπε ερωτηθείς σχετικά ο κ. Πιτσιλής.
