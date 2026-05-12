Σχοινάς-Πιτσιλής για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: Το πάρτι των επιτηδείων τελείωσε, οι πληρωμές €2 δισ. των επόμενων μηνών

Συνολικά για όλο το 2026 θα καταβληθούν 2,231 δισ. ευρώ σε 3,4 εκατομμύρια δικαιούχουςΌσον αφορά τους ελέγχους εξήγησε ότι «εφαρμόζουμε μοντέλα ΑΑΔΕ με χιαστί ελέγχους από κλιμάκια π.χ. της Κρήτης στην Πελοποννήσου και το αντίστροφο» δίνοντας το παράδειγμα για ελέγχους ζωικού κεφαλαίου: Για το 2024 οι στόχοι ήταν 2.400 έλεγχοι και έγιναν 1.170, φέτος έχουμε διπλάσιο στόχο σχεδόν 5.000 και έχουν γίνει ήδη σχεδόν όλοιΑνακοίνωσε, επίσης, ότι «ανοίγουμε την πλατφόρμα της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκτάσεων με monitoring (τηλεπισκόπηση) και ανοίγει η εφαρμογή Agrisnap για αποστολή νέων φωτογραφιών».Για πληρωμές του Πυλώνα ΙΙ, μέσα στο 2025 καταβλήθηκε 1 δισ. ευρώ, με τα 400 εκατ. ευρώ να δίνονται τον τελευταίο μήνα. Έμειναν, όμως, εκκρεμότητες 711 φακέλων για 140 εκατ. ευρώ με στόχο να πληρωθούν έως τα τέλη Ιουλίου.Για την ενίσχυση όσον αφορά τα λιπάσματα η πλατφόρμα θα ανοίξει έως τα τέλη Μαίου με τρεις πληρωμές«Εργαζόμαστε εντατικά για να ανοίξουμε τη νέα ενίσχυση ΟΣΔΕ έως τα μέσα Ιουνίου, το ΜΙΔΑ αναμένεται επίσης την 1η εβδομάδα Ιουνίου και το myDATA2.0 για τιμολόγια σε γάλα, κρέας, μέλι, λάδι και πατάτες θα γίνει μέσα στο 2026» συνέχισε ο κ. Πιτσιλής«Στόχος μας είναι μέχρι τα τέλη Ιουνίου να έχουμε κλείσει το 2025. Ελέγχουμε και πληρώνουμε. Θα πληρώσουμε σε όσα με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε σωστά» είπε ερωτηθείς σχετικά ο κ. Πιτσιλής.