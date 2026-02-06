Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Προσφέρει συμβόλαιο στον Κάι Ρούνεϊ για να συνεχίσει την κληρονομιά του πατέρα του Γουέιν
Ο 16χρονος γιος του κορυφαίου σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου έλαβε πρόταση για επαγγελματικό μέλλον στο Ολντ Τράφορντ – Μαζί του και ο γιος του Μάικλ Κάρικ, Τζέισι
Ο Κάι Ρούνεϊ ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο, σημαντικό βήμα στην καριέρα του, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να του καταθέτει μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση, φιλοδοξώντας να συνεχίσει την οικογενειακή «παράδοση» στο Ολντ Τράφορντ. Ο 16χρονος γιος του θρυλικού Γουέιν Ρούνεϊ βρίσκεται στις ακαδημίες των «κόκκινων διαβόλων» από το 2020 και ήδη θεωρείται ένα από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ του συλλόγου.
Σύμφωνα με την Sun, ο Κάι είναι ένας από τους 14 νεαρούς ποδοσφαιριστές που δέχθηκαν προτάσεις για νέα συμβόλαια, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Γιουνάιτεντ να «δέσει» ταλαντούχους παίκτες που μπορούν να αποτελέσουν το μέλλον της πρώτης ομάδας. Μαζί του βρίσκεται και ο Τζέισι Κάρικ, γιος του Μάικλ Κάρικ, πρώην αρχηγού του συλλόγου και νυν υπηρεσιακού τεχνικού, γεγονός που προσθέτει ακόμη περισσότερο συμβολισμό στη νέα γενιά.
Η πορεία του Κάι συνοδεύεται αναπόφευκτα από τη σύγκριση με τον πατέρα του, τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρ’ όλα αυτά, οι εμφανίσεις του στις μικρές ομάδες έχουν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στους προπονητές, με αποκορύφωμα το ντεμπούτο του στο Ολντ Τράφορντ με την ομάδα Κ18, στον αγώνα του FA Youth Cup απέναντι στην Ντέρμπι, παρουσία των Γουέιν Ρούνεϊ και Μάικλ Κάρικ στις εξέδρες.
Η πρόοδος αυτή ανταμείφθηκε με την προσφορά επίσημης μονοετούς υποτροφίας από τη Γιουνάιτεντ. Με την ολοκλήρωσή της, το συμβόλαιο του Κάι προβλέπεται να μετατραπεί σε τριετές, με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τις 50.000 λίρες, συν μπόνους υπογραφής. Παρ’ όλα αυτά, η οικογένεια Ρούνεϊ δεν έχει ακόμη δώσει την τελική της απάντηση, έχοντας προθεσμία μέχρι τον Ιούλιο για να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί την πρόταση ή αν ο νεαρός θα αναζητήσει νέα ποδοσφαιρική στέγη.
Ο ίδιος ο Γουέιν Ρούνεϊ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για το ντεμπούτο του γιου του στο «Θέατρο των Ονείρων». Σε δηλώσεις του, τόνισε πόσο περήφανος ένιωσε βλέποντας τον Κάι να ακολουθεί τα βήματά του, εκφράζοντας την ελπίδα να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να καθιερωθεί στο υψηλότερο επίπεδο.
