Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε και Ολυμπιακό από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα
Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Δίωξη σε βάρος του Ντάνιελ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός άσκησε ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος. Η δίωξη προς τον Ποντένσε και τους Πειραιώτες ασκήθηκε διότι - όπως αναφέρει η ΕΠΟ στην επίσημη ενημέρωσή της - στον αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα.
«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διότι, στον αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς. Η ανωτέρω συμπεριφορά δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα διότι διέλαθε της προσοχής του, ενώ δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος».
