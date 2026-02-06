Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε και Ολυμπιακό από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα
Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε και Ολυμπιακό από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα

Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε και Ολυμπιακό από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα
Δίωξη σε βάρος του Ντάνιελ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός άσκησε ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος. Η δίωξη προς τον Ποντένσε και τους Πειραιώτες ασκήθηκε διότι - όπως αναφέρει η ΕΠΟ στην επίσημη ενημέρωσή της - στον αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα.

Αναλυτικά:

«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διότι, στον αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς. Η ανωτέρω συμπεριφορά δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα διότι διέλαθε της προσοχής του, ενώ δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος».
