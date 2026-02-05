Έμεινε στους Μπακς ο Αντετοκούνμπο και έκανε ανάρτηση με... Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Δεν φεύγω, οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

Το δικό του ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το πέρας της Trade Deadline και την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς.Ο Greek Freak έγραψε τη φράση: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν, προσελκύουν», σε ένα post που έκανε στο Instagram.Η εν λόγω ανάρτηση έδειχνε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο από την ταινία «Ο Λύκος της Wall Street» να λέει «δεν φεύγω, δεν φεύγω, το show συνεχίζεται. Αυτό είναι το σπίτι μου. Θα χρειαστεί μια μπάλα κατεδάφισης».