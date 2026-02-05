NBA: Οι Μαϊάμι Χιτ παραμονεύουν... στη γωνία για να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA Μιλγουόκι Μπακς Μαϊάμι Χιτ

NBA: Οι Μαϊάμι Χιτ παραμονεύουν... στη γωνία για να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο

Η ομάδα του Μαϊάμι πιέζει ακόμα για να αποκτήσει τον «Greek Freak» λίγες ώρες πριν το τέλος της διορίας των ανταλλαγών

NBA: Οι Μαϊάμι Χιτ παραμονεύουν... στη γωνία για να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγες ώρες απομένουν για το trade deadline της 5ης Φεβρουαρίου και όπως είναι λογικό, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τα σενάρια όλο και να πληθαίνουν.

Όπως μεταφέρουν από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, τόσο οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς όσο και οι Μαϊάμι Χιτ εξακολουθούν να πιστεύουν ότι βρίσκονται «ζωντανοί» στο παιχνίδι για τον Γιάννη, αν και το γενικό κλίμα στη λίγκα παραμένει επιφυλακτικό ως προς το αν το Μιλγουόκι είναι πραγματικά διατεθειμένο να αποχωριστεί το πρόσωπο του οργανισμού του.

Παράλληλα, οι Μπακς συνεχίζουν τις επαφές με τους Μέμφις Γκρίζλις, με το όνομα του Τζα Μοράντ να παραμένει ενεργό στο τραπέζι των συζητήσεων.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίτχορστ του ESPN, στο Μαϊάμι, πάντως, δεν έχουν εγκαταλείψει την ιδέα του «Greek Freak».

Οι Χιτ θεωρούν ότι έχουν ακόμη πιθανότητες για τον Αντετοκούνμπο και δουλεύουν εντατικά τις τελευταίες ώρες ώστε να βελτιώσουν την πρότασή τους πριν πέσει η αυλαία του deadline.

2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης