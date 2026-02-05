Θανάσης Σκουρτόπουλος: Πέθανε σε ηλικία 60 ετών ο πρώην προπονητής της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ

Από ανακοπή καρδιάς έφυγε από τη ζωή ο έμπειρος προπονητής - Τελευταία του ομάδα ήταν οι Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας