Ρεάλ Μαδρίτης: Χειμερινή «επανεκκίνηση» με τις... μάσκες να επιστρέφουν στις προπονήσεις, βίντεο
Ο Αρμπελόα ξεκίνησε τη «μίνι προετοιμασία» – Επιστρέφει ο Αλεξάντερ-Άρνολντ, ανάσες με Ρούντιγκερ και Μεντί
Ο Ρεάλ Μαδρίτης μπαίνει σε μια ιδιότυπη «χειμερινή επανεκκίνηση». Μετά από ένα απαιτητικό και ταραχώδες διάστημα, η ομάδα του Άλβαρο Αρμπελόα γύρισε σελίδα, ξεκινώντας ένα μίνι στάδιο προετοιμασίας υπό την καθοδήγηση του Ιταλού προπονητή φυσικής κατάστασης Αντόνιο Πίντους, με τις περίφημες μάσκες εργομετρικής αξιολόγησης να πρωταγωνιστούν στην επιστροφή στις προπονήσεις.
Ύστερα από δύο ημέρες ρεπό, οι «μπλάνκος» πάτησαν ξανά γήπεδο, αυτή τη φορά με ξεκάθαρη έμφαση στη φυσική κατάσταση. Οι μάσκες του Πίντους, που συχνά συνδέονται λανθασμένα με προσομοίωση υψομέτρου, χρησιμοποιούνται για να μετρηθεί η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και τα όρια κάθε ποδοσφαιριστή, δίνοντας πολύτιμα δεδομένα στο τεχνικό επιτελείο.
Μέχρι σήμερα, το έργο του Αρμπελόα είχε κυρίως ψυχολογικό χαρακτήρα, με έμφαση στη συσπείρωση των αποδυτηρίων και στη σύνδεση με τους ηγέτες της ομάδας, όπως οι Βινίσιους, Εμπαπέ, Μπέλιγχαμ, Κουρτουά και Ρούντιγκερ. Από την Τετάρτη, όμως, άρχισε η δουλειά στις «μικρές λεπτομέρειες», εκεί όπου ο Ισπανός τεχνικός πιστεύει ότι χτίζονται οι μεγάλες επιτυχίες.
Θετικά είναι και τα νέα από το ιατρικό δελτίο. Ο Καρβαχάλ βρίσκεται πλέον σε πλήρη ρυθμό και έχει σοβαρές πιθανότητες να ξεκινήσει στο ματς με τη Βαλένθια στο «Μεστάγια», ενώ ο Τρεντ αναμένεται να επιστρέψει στην αποστολή. Ρούντιγκερ και Μεντί επίσης πλησιάζουν στην αγωνιστική επάνοδο, με μοναδικούς απόντες για μεγαλύτερο διάστημα τους Μιλιτάο και Μπέλιγχαμ.
Το πρόγραμμα προσφέρει μια σπάνια πολυτέλεια για τη Ρεάλ: δύο εβδομάδες χωρίς μεσοβδόμαδα παιχνίδια. Ο αποκλεισμός στο Κύπελλο άνοιξε ένα πιο «βατό» ημερολόγιο, επιτρέποντας συνεχόμενες προπονήσεις και ουσιαστική δουλειά στο γήπεδο, ενόψει της αναμέτρησης με τη Βαλένθια και στη συνέχεια με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
💪 El entrenamiento del Real Madrid previo al Valencia con las clásicas máscaras de Pintus pic.twitter.com/wBkmkWSZzj— Diario AS (@diarioas) February 4, 2026
