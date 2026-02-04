Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Στο Πανθεσσαλικό ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος
Τα έργα που γίνονται στις εξέδρες του ΟΑΚΑ δεν επιτρέπουν την απαραίτητη χωρητικότητα για να φιλοξενήσει έναν τελικό
Αλλαγή έδρας για τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος έπειτα από απόφαση που πάρθηκε στο έκτακτο ΔΣ της ΕΠΟ, με το παιχνίδι να μεταφέρεται από το ΟΑΚΑ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο.
Συγκεκριμένα, ο λόγος που έγινε το συγκεκριμένο ΔΣ και πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, είναι τα έργα που γίνονται στις εξέδρες του ΟΑΚΑ με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαραίτητη χωρητικότητα για να φιλοξενήσει έναν τελικό.
Εξ αρχής υπήρχε ο συγκεκριμένος προβληματισμός, ωστόσο σε πρώτη φάση φαινόταν ότι θα λυθεί το θέμα, όμως τελικά δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, με αποτέλεσμα η έδρα του τελικού να μεταφέρεται για τον Βόλο και το Πανθεσσαλικό Στάδιο, με την ημερομηνία (25/04) να παραμένει η ίδια.
