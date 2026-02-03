Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Μεντιλίμπαρ: «Έχουμε αφήσει πίσω το ντέρμπι με την ΑΕΚ και το μυαλό μας είναι στον Αστέρα»
Τι είπε ο Βάσκος τεχνικός για την αυριανή (Τετάρτη 4/2) εξ αναβολής αναμέτρηση με την ομάδα της Αρκαδίας αλλά και τις μεταγραφές των ερυθρόλευκων
Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία αύριο το βράδυ να επιστρέψει στην κορυφή της Super League 1, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να... διαγράφει από τον σκληρό του δίσκο το επεισοδιακό φινάλε του ντέρμπι με την ΑΕΚ, στέλνοντας το μήνυμα στους παίκτες του για τις δυσκολίες που έχουν να αντιμετωπίσουν αύριο στην Τρίπολη.
Παράλληλα ο Βάσκος τεχνικός μιλώντας στα κανάλια Novasports αναφέρθηκε και στο μεταγραφικό πάρε - δώσε των Πειραιωτών
Αναλυτικά τα είπε ο κ.Μεντιλίμπαρ:
-Ήταν ένα έντονο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έχετε ξεπεράσει όλη αυτή την ατμόσφαιρα;
«Ναι το έχουμε αφήσει πίσω, δεν ασχοληθήκαμε ξανά με όσα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ντέρμπι και μετά. Τα αφήσαμε πίσω και ασχοληθήκαμε με την αποκατάσταση και την προετοιμασία του ματς με τον Αστέρα».
-Έρχεται το ματς με τον Αστέρα. Παραδοσιακά δύσκολο ματς που τοποθετείται ανάμεσα σε δύο ντέρμπι. Ποια είναι η προσέγγιση και ποιες οι δυνάμεις της ομάδας;
«Θα το αντιμετωπίσουμε σαν ένα ματς, όπως όλα, με τη σημασία που του αξίζει. Το ντέρμπι με την ΑΕΚ τελείωσε, εκείνο με τον Παναθηναϊκό ακολουθεί. Ο Αστέρας μας δυσκολεύει εντός και εκτός έδρας, είναι σε καλή στιγμή, αν και δεν είναι σε καλή βαθμολογική θέση. Έχει αλλάξει προπονητή πρόσφατα, τον παρακολουθήσαμε κόντρα στην ΑΕΚ, θα είναι σίγουρα δύσκολο παιχνίδι».
-Στο ματς με την ΑΕΚ έκανε ντεμπούτο ο Αντρέ Λουίς. Ποια είναι η άποψή σας;
«Είναι ένας πολύ καλός παίκτης και για αυτό ήρθε. Το γεγονός πως είναι καλός παίκτης δε σημαίνει πως θα πάρει χρόνο συμμετοχής απευθείας. Θα πρέπει να αφομοιώσει συγκεκριμένες κινήσεις. Αν είναι έξυπνος θα τις αφομοιώσει γρήγορα, αλλιώς θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο».
-Νέα άφιξη ο Κλέιτον. Τι περιμένετε από εκείνον;
«Σήμερα συστήθηκε στην προπόνηση, ήξερε αρκετά πράγματα για εμάς, καθώς έπαιζαν με τον Αντρέ Λουίς στην ίδια ομάδα. Έχει έρθει προετοιμασμένος και όχι τελείως άγνωστος».
- Πόσο χαρούμενος είστε που ο Ζέλσον Μαρτίνς θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό;
«Δεν ξέρω γιατί με φωνάζουν στρατηγό, ο Ζέλσον Μάρτινς είναι ένας ενεργός παίκτης, προσφέρει πολλά στην ομάδα, ανανέωσε το συμβόλαιο του και είναι σημαντικό γιατί μας γνωρίζει καλά. Θα έχουμε λιγότερη δουλειά το καλοκαίρι».
- Ποια είναι τα προβλήματα ενόψει Τρίπολης;
«Ο Πιρόλα και ο Ελ Κααμπί θα είναι έξω, ο Αγιούμπ για να προφυλαχθεί, καθώς επέστρεψε από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με σωματική και πνευματική κόπωση. Οι υπόλοιποι είναι μέσα, αλλά να μην ξεχνάμε πως έρχονται από συνεχόμενα παιχνίδια».
