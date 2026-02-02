Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και τον Χάβι Ερνάντεθ
Παναθηναϊκός Λεγανές Χάβι Ερνάντεθ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και τον Χάβι Ερνάντεθ

Λίγες ώρες μετά τη μεταγραφή του Μούσα Σισοκό οι πράσινοι ανακοίνωσαν και τον δανεισμό του αριστερού μπακ από τη Λεγανές

Η χειμερινή μεταγραφική ενίσχυση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Μετά τους Τεττέη, Παντελίδη που αποκτήθηκαν νωρίς, τους Κοντούρη, Τσάβες,Αντίνο που ακολούθησε και τον Μούσα Σισοκό που ανακοινώθηκε το πρωί, οι πράσινοι απέκτησαν και τον Χάβι Ερνάντεθ.

Ο 27χρονος αριστερός μπακ αποκτήθηκε από την Λεγανές με τη μορφή δανεισμού, έχοντας ξεκινήσει τη σεζόν στο Κατάρ, όπου όμως δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί και αποφάσισε να αποχωρήσει.

Αναλυτικά η ενημέρωση των πράσινων:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Χάβι Ερνάντεθ από την ισπανική Λεγανές. Ο Ισπανός αμυντικός αποτελεί την έβδομη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη.

Ο Χάβι Ερνάντεθ γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1998 στο Κάντιθ της Ισπανίας. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Σεβίλης και στα 16 του πήγε στην ακαδημία της Ρεάλ Μαδρίτης όπου και παρέμεινε έως τα 19 του. Τότε δόθηκε δανεικός στην Ελ Εχίδο, ομάδα τοπικής κατηγορίας.

Ένα χρόνο μετά παραχωρήθηκε εκ νέου δανεικός στη Ρεάλ Οβιέδο, παίζοντας στη δεύτερη καρηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Τη σεζόν 2019-20 γύρισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνιζόμενος στη δεύτερη ομάδα. Εν τέλει σε ηλικία 22 ετών τον απέκτησε η Λεγανές, η οποία τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία.

Στην πρώτη διετία κέρδισε τη φανέλα του βασικού και έκανε το μεγάλη βήμα στην Primera Division με δανεισμό στη Τζιρόνα. Το 2023 δόθηκε δανεικός στην Κάντιθ και πάλι στη μεγάλη κατηγορία, ώσπου το 2024 η Λεγανές τον επανέφερε στο ρόστερ της, αγωνιζόμενη πλέον στην Primera Division. Το καλοκαίρι του 2025 ο Ερντάντεθ άλλαξε ήπειρο, καθώς δόθηκε δανεικός στην Αλ Αραμπι του Κατάρ.

Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 26. Καλωσορίζουμε τον Χάβι στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

