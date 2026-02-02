Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και τον Χάβι Ερνάντεθ

Λίγες ώρες μετά τη μεταγραφή του Μούσα Σισοκό οι πράσινοι ανακοίνωσαν και τον δανεισμό του αριστερού μπακ από τη Λεγανές