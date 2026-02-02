Παναθηναϊκός: Χωρίς την καθιερωμένη media day πριν το ματς με τη Ρεάλ
Δεν θα πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες δηλώσεις προπονητή και παικτών του Παναθηναϊκού πριν το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ (3/2)

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Ρεάλ στο Telekom Center Athens την Τρίτη 3 Φλεβάρη, ωστόσο η καθιερωμένη media day, που πάντα γίνεται πριν τα ματς δεν θα πραγματοποιηθεί.

Δεν υπάρχει καποια υποχρεώση του Παναθηναϊκού, για δηλώσεις προπονητή και παικτών στα ΜΜΕ, παρά μόνο να μιλήσει κάποιος στη Euroleague, ωστόσο οι πράσινοι πάντα έκαναν Media Day.

Απλά τις δύο τελευταίες εβδομάδες ο Έργκιν Άταμαν δεν ήθελε να μιλήσει στους δημοσιογραφους και απλά μοιράστηκε μια γραπτή δήλωση από την ΚΑΕ.

Μετά την ήττα από τον Άρη έχουν προκληθεί νέοι τριγμοί στο εσωτερικό της ομάδας, με τον Τούρκο προπονητή και το μέλλον του να τίθενται σε πρώτο πλάνο.
