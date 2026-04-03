Ιστιοπλοΐα: Με 45 σκάφη και αθλητές από Ελλάδα, Τουρκία, ΗΠΑ ξεκινά το πανελλήνιο πρωτάθλημα 420
Ιστιοπλοΐα: Με 45 σκάφη και αθλητές από Ελλάδα, Τουρκία, ΗΠΑ ξεκινά το πανελλήνιο πρωτάθλημα 420
Τον αγώνα διοργανώνει ο Ν.Ο. Καλαμακίου υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας
Μεγάλη είναι η συμμετοχή στο open πανελλήνιο πρωτάθλημα της κλάσης 420 που διοργανώνει ο Ν.Ο. Καλαμακίου υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
Θα αγωνιστούν 45 σκάφη από 11 ομίλους και τρεις ξένες χώρες. Τις ΗΠΑ, την Τουρκία και το Περού που έχουν στείλει τους αθλητές τους για να ανταγωνιστούν τα ελληνικά σκάφη που θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο.
Από αυτόν τον αγώνα και την 1η open πανελλήνια πρόκριση, που διοργάνωσε ο Ν.Ο.Π. Φαλήρου, θα προκύψει η εθνική ομάδα, η οποία θα μας εκπροσωπήσει στο παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026.
Ο αγώνας, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα ξεκινήσει αύριο Σάββατο και θα ολοκληρωθεί την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου.
Θα αγωνιστούν 45 σκάφη από 11 ομίλους και τρεις ξένες χώρες. Τις ΗΠΑ, την Τουρκία και το Περού που έχουν στείλει τους αθλητές τους για να ανταγωνιστούν τα ελληνικά σκάφη που θεωρούνται από τα καλύτερα στον κόσμο.
Από αυτόν τον αγώνα και την 1η open πανελλήνια πρόκριση, που διοργάνωσε ο Ν.Ο.Π. Φαλήρου, θα προκύψει η εθνική ομάδα, η οποία θα μας εκπροσωπήσει στο παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026.
Ο αγώνας, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα ξεκινήσει αύριο Σάββατο και θα ολοκληρωθεί την Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
