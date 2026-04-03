Τσιτσιπάς: «Το όνειρό μου ήταν να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision», δείτε το viral τραγούδι του
Ο Τσιτσιπάς έδωσε τη δική του απάντηση γιατί επέλεξε να κάνει καριέρα στο τένις και όχι στο τραγούδι με μία χιουμοριστική ανάρτηση

Ραντεβού στο Νιμ της Γαλλίας έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του Bastide UTS, όπου θα βρεθεί απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ (3/4).

Μόλις λίγες ώρες πριν το πρώτο σερβίς ο 27χρονος Έλληνας τενίστας φαίνεται σε video που ανέβηκε στα social media να τραγουδά με πάθος!

Όπως είναι λογικό έκανε το γύρο του διαδικτύου. Στο εν λόγω video ο Τσιτσιπάς τραγουδάει το σε όλους γνωστό τραγούδι «Apologize» των One Republic και αποκαλύπτει το μεγάλο του όνειρο!

Φυσικά η επιλογή μόνο τυχαία αφού ήθελε να κάνει χιούμορ για τις φωνητικές του ικανότητες και να τονίζει γιατι επέλεξε να κάνει καριέρα στο τένις και όχι στα τραγούδι.

Μάλιστα δημοσιογράφος που προφανώς ήθελε να τρολάρει τον Έλληνα τενίστα ανέφερε: «Το τένις δεν είναι το μόνο ταλέντο που έχεις Στέφανε».

Τότε ο Τσιτσπάς δεν το άφησε έτσι και έδωσε την δική του απάντηση με ατάκες φωτια : «Προσπαθώ! Το όνειρό μου ήταν να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision, αλλά η πορεία μου κάπως άλλαξε.

Το Wimbledon ήταν το δεύτερο στη λίστα μου. Θα συνεχίσω μέχρι να τα καταφέρω!».

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

