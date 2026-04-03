Τσιτσιπάς: «Το όνειρό μου ήταν να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision», δείτε το viral τραγούδι του
Τσιτσιπάς: «Το όνειρό μου ήταν να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision», δείτε το viral τραγούδι του
Ο Τσιτσιπάς έδωσε τη δική του απάντηση γιατί επέλεξε να κάνει καριέρα στο τένις και όχι στο τραγούδι με μία χιουμοριστική ανάρτηση
Ραντεβού στο Νιμ της Γαλλίας έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του Bastide UTS, όπου θα βρεθεί απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ (3/4).
Μόλις λίγες ώρες πριν το πρώτο σερβίς ο 27χρονος Έλληνας τενίστας φαίνεται σε video που ανέβηκε στα social media να τραγουδά με πάθος!
Όπως είναι λογικό έκανε το γύρο του διαδικτύου. Στο εν λόγω video ο Τσιτσιπάς τραγουδάει το σε όλους γνωστό τραγούδι «Apologize» των One Republic και αποκαλύπτει το μεγάλο του όνειρο!
Φυσικά η επιλογή μόνο τυχαία αφού ήθελε να κάνει χιούμορ για τις φωνητικές του ικανότητες και να τονίζει γιατι επέλεξε να κάνει καριέρα στο τένις και όχι στα τραγούδι.
Μάλιστα δημοσιογράφος που προφανώς ήθελε να τρολάρει τον Έλληνα τενίστα ανέφερε: «Το τένις δεν είναι το μόνο ταλέντο που έχεις Στέφανε».
Τότε ο Τσιτσπάς δεν το άφησε έτσι και έδωσε την δική του απάντηση με ατάκες φωτια : «Προσπαθώ! Το όνειρό μου ήταν να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision, αλλά η πορεία μου κάπως άλλαξε.
Το Wimbledon ήταν το δεύτερο στη λίστα μου. Θα συνεχίσω μέχρι να τα καταφέρω!».
Μόλις λίγες ώρες πριν το πρώτο σερβίς ο 27χρονος Έλληνας τενίστας φαίνεται σε video που ανέβηκε στα social media να τραγουδά με πάθος!
Όπως είναι λογικό έκανε το γύρο του διαδικτύου. Στο εν λόγω video ο Τσιτσιπάς τραγουδάει το σε όλους γνωστό τραγούδι «Apologize» των One Republic και αποκαλύπτει το μεγάλο του όνειρο!
Φυσικά η επιλογή μόνο τυχαία αφού ήθελε να κάνει χιούμορ για τις φωνητικές του ικανότητες και να τονίζει γιατι επέλεξε να κάνει καριέρα στο τένις και όχι στα τραγούδι.
Μάλιστα δημοσιογράφος που προφανώς ήθελε να τρολάρει τον Έλληνα τενίστα ανέφερε: «Το τένις δεν είναι το μόνο ταλέντο που έχεις Στέφανε».
Τότε ο Τσιτσπάς δεν το άφησε έτσι και έδωσε την δική του απάντηση με ατάκες φωτια : «Προσπαθώ! Το όνειρό μου ήταν να εκπροσωπήσω την Ελλάδα στη Eurovision, αλλά η πορεία μου κάπως άλλαξε.
Το Wimbledon ήταν το δεύτερο στη λίστα μου. Θα συνεχίσω μέχρι να τα καταφέρω!».
UTS best moments: a thread ⚡️— UTS Tour (@uts_tour_) May 20, 2021
Starting with @steftsitsipas, who was once dreaming of representing Greece at #Eurovision before his “path shifted” - for better or worse 😂 pic.twitter.com/R7vPy9lPed
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα