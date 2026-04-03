Βασίλης Γκούμας: Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα στον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ
Οι Βασίλης Κικίλιας, Γιάννης Βρούτσης, Νίκος Χαρδαλιάς και Νικήτας Κακλαμάνης ανάμεσα σε όσους έδωσαν το «παρών»
Ο Βασίλης Γκούμας έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών πριν μερικές ημέρες, με το ελληνικό μπάσκετ να θρηνεί την απώλειά του.
Σήμερα Παρασκευή (3/4) τελέστηκε η κηδεία του στο Πρώτο Νεκροταφείο με αρκετό κόσμο του αθλητισμού να δίνει το «παρών», ανάμεσα στους οποίους ο Βασίλης Κικίλιας και ο Γιώργος Μαυρωτάς.
Την ίδια ώρα, ΑΕΚ και Πανελλήνιος κατέθεσαν στεφάνια, όπως και η ΕΟΚ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, και ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μεταξύ άλλων.
Δείτε τις φωτογραφίες:
Ο Βασίλης Γκούμας αγωνιζόταν στη θέση του πάουερ φόργουορντ και σέντερ και υπήρξε ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του μπάσκετ της χώρα μας και σίγουρα από τους καλύτερους Ευρωπαίους της εποχής του.
Ήταν δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κατέκτησε το Κύπελλο με την ΑΕΚ το 1981, ενώ τέσσερις φορές αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Το 1974 έπαιξε στην Μικτή Ευρώπης
Αγωνίστηκε στην Εθνική Ελλάδος από το 1966 μέχρι το 1975. Εκτός της ΑΕΚ, αγωνίστηκε και στον Πανελλήνιο και τον Ηλυσιακό. Φόρεσε και τη φανέλα ομάδων της Νοτίου Αφρικής (Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπα, Αθλητική Λέσχη Γιοχάνεσμπουργκ, Αθλητική Λέσχη Λαουρένσο Μάρκες).
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα