Ολυμπιακός: Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του Κέντρου Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού στο ΣΕΦ

Κλείσιμο



Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για τον ερασιτέχνη Ολυμπιακό, αλλά και γενικότερα για τον ελληνικό υγρό στίβο, καθώς «έπεσαν οι υπογραφές» στην προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του Κέντρου Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού (ΚΥΔΑΠ), στο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.Τη σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς , ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλης Κουντούρης , και η πρόεδρος του ΣΕΦ, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, και του δημάρχου Πειραιά, Γιάννη Μώραλη.Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 17,9 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Μετά την πρόσφατη εγκριτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης σηματοδοτεί το εναρκτήριο λάκτισμα για την ανέγερση του ΚΥΔΑΠ στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, επί της Ακτής Δηλαβέρη και στη συμβολή με την Ακτή Κουμουνδούρου.Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε: «Ήταν μια δύσκολη διαδρομή, όμως σήμερα είναι μία πολύ όμορφη μέρα. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί μια προσωπική μας δέσμευση -το Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού στον Πειραιά- παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ανοίγει ο δρόμος ώστε ο σχετικός διαγωνισμός να είναι πολύ σύντομα στον "αέρα" και το 2028 θα είμαστε έτοιμοι να εγκαινιάσουμε ένα πανέμορφο κολυμβητήριο διεθνών προδιαγραφών -ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και για τον Ερασιτέχνη Ολυμπιακό.Στην Περιφέρεια Αττικής στηρίζουμε τον ερασιτεχνικό αθλητισμό με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, με ένα ολιστικό σχέδιο για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών σε κάθε περιοχή ξεχωριστά και, πρωτίστως, ενισχύοντας όλα τα ιστορικά Σωματεία του Λεκανοπεδίου. Για παράδειγμα, προχωράμε στην αναβάθμιση υποδομών που χρησιμοποιεί ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, αλλά και στην αναβάθμιση εξοπλισμών και για τα καινούρια γήπεδα, προχωράμε στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Γ.Σ. Απόλλωνα Σμύρνης, του Μίλωνα, του Πανιωνίου. Και είμαστε σε διαρκή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε μία σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, εκεί όπου υπάρχουν ώριμες μελέτες. Για εμάς ο αθλητισμός είναι στοίχημα, καθώς αφορά τις νέες γενιές και τα παιδιά μας. Γι΄ αυτό και στεκόμαστε απέναντι στα ζητήματα αυτά με το υψηλότερο αίσθημα ευθύνης».«Το αθλητικό οικοσύστημα του υγρού στίβου που θα σχηματιστεί σε έκταση του ΣΕΦ -κάτι που ξεκίνησε φιλόδοξα το 2020 και σήμερα με τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια έρχεται να πάρει σάρκα και οστά- θα αλλάξει τα δεδομένα του υδάτινου αθλητισμού, όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος συνεχάρη τον περιφερειάρχη Αττικής για την προώθηση του έργου, τονίζοντας ότι με τη δημιουργία του ΚΥΔΑΠ καλύπτονται οι ανάγκες των αθλητών, όχι μόνο του Ολυμπιακού, αλλά και των εθνικών ομάδων, που θα προπονούνται σε ένα χώρο αντάξιο της δυναμικής τους και των επιτυχιών που έχουν χαρίσει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. «Εύχομαι το τέλος του 2028 να έχουμε τη χαρά να κόψουμε την κορδέλα στο νέο κολυμβητήριο, μια υποδομή που θα λειτουργήσει υπέρ του ελληνικού αθλητισμού στο σύνολό του. Εύχομαι από εκεί να μπουν στον αθλητισμό πολλά νέα παιδιά, να αναδειχτούν πολλοί νέοι πρωταθλητές και κορυφαίες ομάδες, για να κυριαρχήσουν και να μας γεμίζουν με περηφάνεια» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Βρούτσης.Στην ιδιαίτερη βαρύτητα της αγαστής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου, στάθηκε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης. «Όταν υπάρχει καλή συνεργασία, θετική διάθεση, κοινή αγωνία των πραγμάτων, υπάρχει θετικό αποτέλεσμα» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι η δημιουργία του Κέντρου ικανοποιεί ένα φλέγον αίτημα πολλών ετών, τόσο για τους αθλητές όσο και για τους δημότες, καθώς όπως ανέφερε, «ο Πειραιάς είναι μια πόλη με μακρά και πλούσια αθλητική παράδοση, με ομάδες που έχουν χαρίσει στη χώρα διακρίσεις σε πολλά αθλήματα». Όπως υπογράμμισε ο κ. Μώραλης, το ΚΥΔΑΠ δεν θα ωφελήσει μόνο την ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση του πολιτιστικού χάρτη του Πειραιά και όλης της Αττικής. Ευχαρίστησε μάλιστα τον περιφερειάρχη για τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης υφιστάμενων αθλητικών υποδομών της πόλης, μια πρωτοβουλία που χαρακτήρισε ως ουσιαστική για τον Πειραιά, καθώς η πυκνή δόμηση του αστικού ιστού δεν επιτρέπει την εξαρχής δημιουργία νέων εγκαταστάσεων.«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, δεν αποτελεί μία απλή διοικητική πράξη. Γιατί σήμερα, λοιπόν, δεν μιλάμε για σχέδια. Σήμερα ξεκινάμε για να κάνουμε πράξη ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από το 2020 και πλέον μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης με τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας», δήλωσε η πρόεδρος του ΣΕΦ, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνταν οι προπονήσεις των ομάδων ούτε αντιστοιχούσαν στις διακρίσεις που είχαν αποσπάσει εντός και εκτός συνόρων, ούτε και στις πραγματικές ανάγκες των αθλητών. «Γιατί δεν μπορείς να ζητάς από τους αθλητές μας να φέρουν αποτελέσματα, αλλά να μην τους δίνεις τις υποδομές που πραγματικά τους αξίζουν. Αυτή είναι συνθήκη αθέμιτου ανταγωνισμού. Και αυτός είναι ο λόγος που ξεκίνησε αυτό το έργο, ως μια πραγματική ανάγκη. Σήμερα αυτή την ανάγκη την μετατρέπουμε σε λύση. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται, επαναλειτουργούν και αποκτούν ξανά ρόλο. Και είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι, όταν ακούμε από τον περιφερειάρχη ότι ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος των 280+1 έργων αφορά στον αθλητισμό» υπογράμμισε η κυρία Τσιλιγκίρη.Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Ολυμπιακού, Μιχάλης Κουντούρης, δήλωσε: «Το ΚΥΔΑΠ αποτελεί μια δικαίωση για τον Ολυμπιακό και όλα όσα έχει προσφέρει στην υδατοσφαίριση και την κολύμβηση στη χώρα μας, με αθλητές υψηλού επιπέδου και με συμμετοχές σε όλες τις τελικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων εδώ και πολλά χρόνια. Πάνω απ’ όλα, όμως, είναι δικαίωση για τους ίδιους τους αθλητές και τους προπονητές, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια αγωνίζονται με αφοσίωση στον Ολυμπιακό και στην εθνική ομάδα, συχνά υπό δύσκολες συνθήκες. Πάντοτε διέκρινα τη θέληση και τη χαρά τους και ένιωθα πόσο σημαντικό θα ήταν για εκείνους να έχουν στη διάθεσή τους ένα νέο κολυμβητήριο με σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου. Για το συγκεκριμένο εγχείρημα εργαζόμαστε επί χρόνια, μαζί με τους συνεργάτες μας. Από την αρχή, βρέθηκε δίπλα μας ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος απέδειξε έμπρακτα τη δέσμευσή του ως προς την υλοποίηση όλων όσων είχαμε σχεδιάσει, και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Είμαι βέβαιος ότι το νέο αυτό έργο θα φέρει στον Πειραιά και στην Ελλάδα υψηλού επιπέδου διοργανώσεις. Είμαστε έτοιμοι να τις υποδεχθούμε και να τις οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».Η αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια υδατοσφαίρισης, Σταυρούλα Αντωνάκου, σημείωσε: «Να είστε σίγουροι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ώστε το σημαντικό αυτό έργο να παραδοθεί έγκαιρα στους πολίτες και στους αθλητές μας και γιατί όχι -καθώς όλοι μας το πιστεύουμε- να μπορέσουμε ως χώρα να διεκδικήσουμε μεγάλες διεθνείς οργανώσεις, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Και αναφέρομαι τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, όσο και σε επίπεδο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Θέλουμε το έργο αυτό να μπορούν να το χαρούν όλοι οι πολίτες και ιδίως τα νέα παιδιά. Στην Περιφέρεια Αττικής επενδύουμε στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, επενδύουμε στον ελληνικό αθλητισμό, επενδύουμε στην παιδεία. Και διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για να μπορεί η νέα γενιά να κοιτά μόνο μπροστά και να αισιοδοξεί».Το νέο Κέντρο Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού θα αποτελέσει μία υπερσύγχρονη, πρότυπη αθλητική υποδομή, η οποία θα συμβάλλει παράλληλα στη ριζική αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ΣΕΦ. Το ΚΥΔΑΠ θα αποτελείται από:- Κλειστό κολυμβητήριο με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων (25x50μ.) και κερκίδες χωρητικότητας 2.959 θεατών.

- Ανοικτό Κολυμβητήριο με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων (25x50μ.) και κερκίδες χωρητικότητας 822 θεατών.

- Δύο παιδικές πισίνες, διαστάσεων 10x12,5μ. η κάθε μία.

- Πλήρεις βοηθητικούς χώρους, όπως αποδυτήρια, λουτρά και χώρους υγιεινής αθλητών και αθλουμένων, WC κοινού, ιατρείο, σουίτες VIP, φυσικοθεραπευτήριο, γραφεία προπονητών και διαιτητών, γραφεία διοίκησης και προσωπικού, αποθήκες, εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης κλπ.



Πέραν των αμιγώς αθλητικών χρήσεων, το ΚΥΔΑΠ θα διαθέτει χώρους για πολλαπλές πολιτιστικές δράσεις, όπως το μουσείο υγρού στίβου του ΟΣΦΠ, καθώς και χώρους αναψυχής, εμπορικά καταστήματα, εκθεσιακούς χώρους, και καταστήματα εστίασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι εγκαταστάσεις, όπως και οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου, θα εξασφαλίζουν απόλυτη προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ και άτομα με κινητικές δυσκολίες.



Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παραβρέθηκαν, επίσης οι αντιπεριφερειάρχες Πειραιά, Σταύρος Βοϊδονικόλας, και Εθελοντισμού, Ευγενία Μπαρμπαγιάννη-Αδαμοπούλου, ο εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Κέντρων Logistics & Διαχείρισης Κρίσεων, Λεωνίδας Μανωλάκος, ο πρόεδρος του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, Σταύρος Μελάς, η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας, Έλενα Ράπτη, ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών, Μιλτιάδης Κύρκος, η διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, Μαίρη Μίσκα κ.α.



ΠΗΓΗ: ΑΠΕ