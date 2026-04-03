Άρης σε Μανόλο Χιμένεθ: Θα πεις στον κόσμο από ποια αντίπαλη ομάδα πήρες πριμ;
Στη FIFA κατέθεσε προσφυγή ο Μανόλο Χιμένεθ, προκειμένου να διεκδικήσει τα χρήματα του από τον Άρη

Λίγες ώρες πριν την έναρξη των play off, η ΠΑΕ Άρης, εκτός από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, έχει να αντιμετωπίσει και τις πρόσφατες δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ, οι οποίες όπως όλα δείχνουν θα τους οδηγήσουν στα δικαστήρια.

Πιο συγκεκριμένα, οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού, σύμφωνα με τις οποίες αποχώρησε από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, λόγω οικονομικών προβλημάτων, εξόργισαν τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι ετοιμάζονται να κινηθούν εναντίον του νομικά, μιας και κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Ο Άρης απάντησε στον Μανόλο Χιμένεθ και στην προσφυγή που κατέθεσε στη FIFA με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται από ώρα σε ώρα. Πάντως πληροφορίες αναφέρουν πως οι Θεσσαλονικείς εξαπέλυσαν σκληρή επίθεση στον Χιμένεθ και μάλιστα τον κατηγορούν ότι πήρε πριμ από άλλη ομάδα! Η ΠΑΕ παράλληλα υποστήριξε ότι δεν οφείλει χρήματα στον έμπειρο προπονητή και επισήμανε ότι οι διαφορές των δύο πλευρών θα λυθούν στα δικαστήρια.

Αναλυτικά όσα διέρρευσαν από τον Άρη: «Πρώτον, δεν έφυγες. Σε διώξαμε επειδή μαζί σου η ομάδα δεν είχε καμία βελτίωση. Δεύτερον, έφυγες πληρωμένος. Και εμείς καταγγείλαμε τη συνεργασία μας και θα λύσουμε τις διαφορές μας στα δικαστήρια. Τρίτον, θα πεις στον κόσμο από ποια αντίπαλη ομάδα πήρες πριμ;».

ΠΗΓΗ: GAZZETTA
