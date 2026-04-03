Όταν ο ιδιοκτήτης της ταράτσας με τη στάνη στους Αμπελόκηπους διαφήμιζε τον κήπο του στην WWF, δείτε βίντεο
Σε ιστοσελίδες και τηλεοπτικές εκπομπές ως ο άνθρωπος που δημιούργησε λαχανόκηπο σε ταράτσα πολυώροφου κτηρίου στους Αμπελόκηπους παρουσιαζόταν ο ιδιοκτήτης της άτυπης φάρμας που εντοπίστηκε στον 16ο όροφο κτιρίου επί της λεωφόρου Κηφισίας.

Ο κήπος του, μάλιστα, είχε παρουσιαστεί ακόμη και από τη WWF, ως παράδειγμα αξιοποίησης αστικού χώρου για καλλιέργεια.

Δείτε το σχετικό βίντεο:



Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα τελευταία χρόνια ο χώρος μετατράπηκε σε εγκατάσταση φιλοξενίας ζώων, περιλαμβάνοντας αίγες και πτηνά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία πολίτη, με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι πριν από περίπου πέντε χρόνια ο 55χρονος αρχιτέκτονας είχε κατασκευάσει στην ταράτσα του κτηρίου έναν περιφραγμένο χώρο μήκους 13 μέτρων, πλάτους 7 μέτρων και ύψους άνω των 2 μέτρων. Στο εσωτερικό του φιλοξενούνταν 15 αρσενικές και θηλυκές αίγες, 36 όρνιθες, 3 πάπιες και 7 πουλερικά άλλων ειδών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο χώρος ήταν διαμορφωμένος σε επιμέρους κελιά, όπου τα ζώα κρατούνταν ανά είδος, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν περιττώματα και ακαθαρσίες.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση των ζώων. Οι κατσίκες παραδόθηκαν στη Δημοτική Αστυνομία, ενώ κότες, πάπιες και πέρδικες μεταφέρθηκαν στον Εθνικό Κήπο. Τα ζώα παρέλαβαν υπάλληλοι της Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων.

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη για τις συνθήκες υπό τις οποίες διατηρούσε την άτυπη εγκατάσταση στην ταράτσα του πολυώροφου κτιρίου.
