Euroleague: Ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βιλερμπάν απόψε και με νίκη ανεβαίνει στην κορυφή
Εκτός έδρας αναμέτρηση έχει απόψε (03/04) ο Ολυμπιακός ο οποίος φιλοξενείται στη Γαλλία από τη Βιλερμπάν και σε περίπτωση νίκης, τότε... σκαρφαλώνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κάνει το... διπλό στη Γαλλία και αν το καταφέρει θα βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης, αφού προσπερνά τη Φενέρμπαχτσε σε περίπτωση της ισοβαθμίας.
Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους τραυματίες Φρανκ Νιλικίνα, Ταϊρίκ Τζόουνς, Γιαννούλης Λαρετζάκη και Όμηρος Νετζήπογλου. Επίσης δεν ταξίδεψε με την αποστολή και ο Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.
Στα ευχάριστα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μαζί τους τον Μουστάφα Φαλ ο οποίος έχει ξεπεράσει στο 100% τον τραυματισμό του και υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί.
Θυμίζουμε πέρυσι στη Γαλλία ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί με 81-70, κάτι το οποίο τόνισε στις δηλώσεις του και ο Άλεκ Πίτερς, κατά την αναχώρηση της ομάδας του για τη Λυών. «Η ιστορία μας με τα παιχνίδια με τη Βιλερμπάν δεν είναι καλή, όλοι βλέπουν απλά τη βαθμολογία στο τέλος της ημέρας. Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι για εμάς».
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:00, με τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.
Φενέρμπαχτσε 23-12
Η βαθμολογία της Euroleague
Ολυμπιακός 22-12
Ρεάλ Μαδρίτης 22-12
Χάποελ Τελ Αβίβ 21-13
Βαλένθια 21-13
Ζάλγκιρις Κάουνας 21-14
Παναθηναϊκός 20-15
Μπαρτσελόνα 20-15
Ερυθρός Αστέρας 19-16
Μονακό 19-16
Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-16
Dubai Basketball 18-17
Αρμάνι Μιλάνο 17-18
Παρτίζαν 15-20
Μπάγερν Μονάχου 15-20
Παρί 14-21
Βίρτους Μπολόνια 13-21
Μπασκόνια 10-24
Αναντολού Εφές 10-25
Βιλερμπάν 8-26
