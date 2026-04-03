«Τρέλα» του κόσμου του Παναθηναϊκού για την ομάδα μπάσκετ: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-27
Ξεπούλησε ο Παναθηναϊκός! Sold-out βγήκαν 15.000 εισιτήρια διαρκείας ενόψει της αγωνιστικής σεζόν 2026-2027.
Συγκεκριμένα οι οπαδοί των «πρασίνων» εξάντλησαν τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη χρονιά, γεγονός που δείχνει την απόλυτη στήριξη στη ομάδα τους για ακόμη μία σεζόν.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης ευχαρίστησε τον κόσμο της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της.
☘️ 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 𝐓𝐈𝐂𝐊𝐄𝐓𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟔–𝟐𝟎𝟐𝟕 | 𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 🤯— Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 3, 2026
15.000 season tickets… GONE! 🔥
The energy of Telekom Center Athens is officially locked for the new season!
Thank you for defining our greatness, #PAOFans! 💚#WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment… pic.twitter.com/6oADxzQZb7
