Μέσα από τα χέρια του έχασε Βρετανός 10 εκατ. στερλίνες από τζακπότ γιατί δεν εμφανίστηκε ποτέ να τα εισπράξει
Σε καλό σκοπό πήγαν τα χρήματα από την κλήρωση που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο

Είχε μέσα στα χέρια του πάνω από 10 εκατομμύρια στερλίνες κάποιος τυχερός Λονδρέζος, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ να εισπράξει τα χρήματά του. Τώρα που πέρασε η προθεσμία να διεκδικήσει τα κέρδη του, η διοργανώτρια αρχή λέει ότι θα δωρίσει τα χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι παίκτες της Εθνικής Λοταρίας έχουν 180 ημέρες για να διεκδικήσουν τα κέρδη τους πριν παραγραφούν, αναφέρει ο Guardian.

Παρά την «εκτενή αναζήτηση», η Εθνική Λοταρία δήλωσε ότι δεν υποβλήθηκε καμία έγκυρη αίτηση για το τζακ ποτ των 10,6 εκατ. στερλινών (12,1 εκατ. ευρώ) για ένα Λόττο που αγοράστηκε στο Μπέξλεϊ του Λονδίνου στις 4 Οκτωβρίου 2025.

Η προθεσμία έληξε την περασμένη Πέμπτη, αφήνοντας τον επίδοξο εκατομμυριούχο με άδεια χέρια, έτσι το ποσό του τζάκποτ θα δοθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Είναι σπάνιο να μην διεκδικήσει κανένας ένα τόσο μεγάλο ποσό, συνήθως δεν διεκδικεί κανένας τα μικρά ποσά. Μέχρι σήμερα πέντε μεγάλα αξίας άνω των 3,2 εκατομμυρίων λιρών είναι αυτά που δεν διεκδίκησε κανένας - τα τρία είναι λαχεία EuroMillions ή Lotto αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών.
