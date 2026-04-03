H Σάρον Στόουν αποκάλυψε ποιος ηθοποιός φιλάει καλύτερα στο Χόλιγουντ και σε ποια ταινία την φίλησε και την «άφησε άφωνη»
GALA
Ο σκηνοθέτης της ταινίας τους πρότεινε, μάλιστα, να κάνουν ξανά τη σκηνή με το φιλί

Σε μια αποκάλυψη για τον ηθοποιό που χαρακτήρισε ως αυτόν που φιλάει καλύτερα στο Χόλιγουντ προχώρησε η Σάρον Στόουν.

Μιλώντας στην εκπομπή "Radio Andy" του SiriusXM την Τετάρτη, η 68χρονη ηθοποιός περιέγραψε, μάλιστα, ότι το φιλί που της έδωσε αυτός ο ηθοποιός «με άφησε άφωνη».

Σύμφωνα με όσα είπε η Σάρον Στόουν, ο «τίτλος» του ηθοποιού που δίνει τα καλύτερα φιλιά στο Χόλιγουντ θα πρέπει να πάει στον Ρόμπερτ ντε Νίρο.

Η σκηνή, δε, για την οποία η ίδια είπε ότι «ένιωσα σαν να βγαίνω από τα παπούτσια μου», ήταν στην ταινία Casino του 1995.

Casino HD movie clip / Ginger & Ace / 'Trust & Loyalty' - The Perils of the Vegas life


Περιγράφοντας την εμπειρία με το φιλί από τον ντε Νίρο, η Σάρον Στόουν είπε: «Κάναμε αυτή τη σκηνή όπου πρέπει να πάω στην τουαλέτα, τον παίρνω να μου δώσει χρήματα. Μου έδωσε αυτά τα χρήματα και τον κοίταξα λέγοντας "Αλήθεια; Νομίζω λίγο περισσότερα από 50 δολάρια για την τουαλέτα" και αυτός άπλωσε το χέρι του και μου έδωσε περίπου, 100 δολάρια, και μετά έσκυψα και τον φίλησα»

Αφού ο Ντε Νίρο «την άφησε άφωνη» με το φιλί, ο σκηνοθέτης της ταινίας Μάρτιν Σκορσέζε είπε στους δύο ηθοποιούς ότι θα μπορούσα να κάνουν άλλη μια λήψη για το φιλί.

Κλείσιμο
«Τον κοιτάξαμε και οι δύο και είπαμε, "Ναι, νομίζω ότι ίσως χρειαζόμαστε άλλη μία"» είπε γελώντας η Σάρον Στόουν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

