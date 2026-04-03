Πούτιν και Ερντογάν συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
Νέα τηλεφωνική συνομιλία είχαν οι ηγέτες Ρωσίας και Τουρκίας
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.
Πούτιν και Ερντογάν συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, προστίθεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική συνομιλία που έχει μαζί του σήμερα ότι η Τουρκία συνεχίζει τις επαφές με όλα τα μέρη για να σταματήσει η κλιμάκωση του πολέμου, ανακοίνωσε το γραφείο του Ερντογάν.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν ότι η Τουρκία δεν εγκρίνει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ούτε υποστηρίζει τα αντίποινα του Ιράν εναντίον των χωρών της περιοχής.
