Σαν σήμερα πριν 30 χρόνια ο Παναθηναϊκός «πάγωσε» το Άμστερνταμ και βρέθηκε μία ανάσα από τον τελικό του Champions League, βίντεο
Οι πράσινοι με γκολ του Βαζέχα στην εκπνοή του ημιτελικού κόντρα στον Άγιαξ έφυγαν με τη νίκη από την Ολλανδία και την ελπίδα για ακόμα έναν τελικό Champions League
Το ημερολόγιο δείχνει 3 Απριλίου του 1996, ημερομηνία ξεχωριστή για κάθε φίλο του Παναθηναϊκού, η ημέρα όπου το Τριφύλλι «πάγωσε» το Άμστερνταμ με έναν τρομερό γκολ του Κριστόφ Βαζέχα.
Πριν ακριβώς 30 χρόνια, οι Πράσινοι πήραν μια από τις μεγαλύτερες νίκες που έχει κάνει ποτέ ελληνική ομάδα στο Champions League.
Κόντρα στον Άγιαξ των αδελφών Ντε Μπουρ, του Ντάβιτς, του Κλάιφερτ και του Φαν ντερ Σαρ, για την ημιτελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Τότε οι παίκτες του Χουάν Ραμόν Ρότσα στο «Ντε Μέερ» άντεξαν την πίεση των Ολλανδών έκαναν ένα τέλειο παιχνίδι και στο φινάλε πήραν τη νίκη.
Το περίφημο τρένο του Γιώργου Δώνη πέρασε τη μισή ομάδα του Άγιαξ, έβγαλε κάθετη πάσα στον Κριστόφ Βαζέχα και εκείνος με ένα εκπληκτικό πλασέ έκανε το 1-0.
Όπως είναι λογικό κανείς δεν έχει ξεχάσει αυτή τη μέρα και με τη σειρά της η ΠΑΕ με ανάρτηση στα social media όπου θύμισε τη σπουδαία νίκη.
Στην έν λόγω ανάρτηση δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες και ένα τρομερό εικαστικό και στη λεζάντα έγραψε :«Ο Παναθηναϊκός παγώνει το Άμστερνταμ – 03.04.1996».
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τελικά την πρόκριση αφού ηττήθηκε 0-3 από τους Ολλανδούς με πρωταγωνιστή τον Γιάρι Λιτμάνεν που πέτυχε δύο γκολ.
April 3, 2026
April 3, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα